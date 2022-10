Declarația președintelui vine la câteva zile după ce Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al educației după dezvăluirile jurnalistei Emilia Șercan privind plagiatul dintr-un curs universitar.

Numele fostului ministru nu a fost însă menționat deloc în discursul lui Iohannis de la „Ion Mincu”. De altfel, aceasta este prima referire a președintelului la plagiat, după dezvăluirile PressOne legate de cel comis de ministrul Cîmpeanu, care și-a dat apoi demisia din funcție.

În fața studenților, Klaus Iohannis a vorbit despre nevoia de „toleranță zero în privința plagiatului”.

„Sunt convins că avem nevoie de o reformă profundă a sistemului educațional, pentru a-l adapta nevoilor secolului XXI și valorilor europene în care credem. Una dintre aceste valori este integritatea, motiv pentru care îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică”, a afirmat șeful statului.

Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional. Klaus Iohannis, președintele României:

Noile legi ale educației propuse de PNL, care urmează să fie înaintate Guvernului, includ o prevedere care, dacă va intra în vigoare, va desființa CNATDCU, consiliul care analizează plagiatele. Într-o primă reacție la dezvăluirile despre plagiatul său, Sorin Cîmpeanu spunea că ancheta Emiliei Șercan este „o încercare de a bloca legile educației”.

„Miza este însăși credibilitatea sistemului de învățământ superior și a cercetării din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică. Trebuie să devină clar că obținerea unei diplome academice reprezintă o onoare și este condiționată exclusiv de un merit real. O Românie educată va trebui să fie o Românie corectă, fără nicio excepție”, a mai spus Klaus Iohannis.

Anul universitar 2022-2023 a început astăzi cu un ministru al educației interimar, în persoana lui Sebastian Burduja, după demisia lui Sorin Cîmpeanu. Acesta și-a anunțat plecarea din funcție joi, 29 septembrie, la câteva zile după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat o investigație în PressOne în care a arătat că acesta a plagiat într-un curs universitar.

Totul a începutul în anul 2006, când Cîmpeanu și-a însușit 13 capitole scrise de doi alți autori „ca structură, ca text, ca imagini, ca date prezentate în tabele” dintr-o lucrare apărută în anul 2000, susține jurnalista Emilia Șercan.

Mai mult, Cîmpeanu „și-a însușit în mod fraudulos și paternitatea creației celor 13 capitole, trecându-se drept autor al respectivelor secțiuni din cursul universitar”, mai precizează jurnalista. Numele autorilor originali au fost înlocuite cu numele lui Cîmpeanu în ediția din 2006 în care Emilia Șercan a descoperit plagiatul, dar și într-o variantă ulterioară, din 2009, publicată în aceeași formă.

Ce spunea Klaus Iohannis acum câteva luni despre dosarul de plagiat al lui Nicolae Ciucă

La începutul acestui an, jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit în PressOne că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAP). Două luni mai târziu, aceeași publicație scria că prim-ministrul a blocat în justiţie analiza de plagiat a tezei sale de doctorat, iar apoi g4media.ro a relatat că dosarul în care premierul a solicitat anularea sesizărilor de plagiat a fost direcționat prin metoda „coperta” spre un anumit complet de la Curtea de Apel București, condus de judecătorul Marius Iosif, care a respins plângerile depuse la CNATDCU pentru verificarea tezei lui Ciucă, după care a depus o cerere de pensionare.

Întrebat într-o conferință de presă din luna iulie dacă ”încercarea de mușamalizare a dosarului de plagiat al premierului Nicolae Ciucă” poate să afecteze credibilitatea proiectului ”România Educată”, președintele Klaus Iohannis a spus că nu crede că cele două situații au legătură.

”Nu cred că una cu alta au ceva de-a face, și eu cred în continuare că autoritățile își fac treaba. Și, dacă vorbim despre chestiuni legate de plagiat, am discutat aceste spețe cu cei care se ocupă de ele, în speță Ministerul Educației, și am primit asigurări că toate procedurile sunt respectate și în continuare legislația pe care se lucrează va fi una modernă și care previne astfel de evenimente. În rest, credeți-mă că nu cunosc detalii despre ce se întâmplă acolo, nu sunt eu chemat să analizez lucrarea de doctorat a unui politician, și, pe de altă parte, am toată încrederea că toți care sunt puși să analizeze își fac treaba ca lumea”, a declarat Klaus Iohannis.

