Şeful statului spune că „cel mai bun antidot împotriva uitării” este evocarea faptelor, şi acum şi totdeauna, precum şi protejarea şi îngrijirea memoriei eroilor noştri.

„Fac astfel un apel către toţi românii, cu ocazia marcării Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, să vorbim clar şi răspicat despre Revoluţia din Decembrie 1989. Revoluţia anticomunistă a existat, la fel cum şi regimul comunist a mutilat destinul acestei ţări! Să lăsăm adevărul să iasă la lumină şi să nu îl ocolim! De o parte a fost iubirea de ţară, apărată de eroii şi martirii noştri, iar de cealaltă parte au fost ura şi tirania în mâinile unui dictator şi ale acoliţilor săi”, a spus şeful statului.

El le-a vorbit despre importanţa justiţiei în cazul elucidării evenimentelor din decembrie 1989. „Doar asumând cu claritate ce a fost bun, dar şi ce a fost rău, vom putem construi o ţară dreaptă. Am spus deseori că vrem să ştim adevărul despre Decembrie 1989, vrem ca vinovaţii să fie aduşi în faţa justiţiei. Vrem dreptate!”, a punctat şeful statului.

Potrivit acestuia, „societatea noastră are nevoie să se vindece, pentru ca România normală, sigură, prosperă şi predictibilă are nevoie de adevăr”.

„Generaţiile viitoare au nevoie de acest act de dreptate, pentru că doar din dreptate răsare spiritul liber. Până când Justiţia îşi va împlini însă această datorie istorică, găsesc extrem de potrivite cuvintele doamnei Ana Blandiana: ‘Atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o formă de memorie, memoria singură poate să fie o formă de justiţie'”, a adăugat preşedintele.

Klaus Iohannis a amintit despre provocările din prezent, subliniind că „darurile libertăţii sunt nepreţuite”. „Mai ştim cu toţii că democraţia are propriile vulnerabilităţi. Cum pot fi însă libertăţile apărate de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde la această întrebare, am ales cuvintele unei femei de o putere uluitoare, un simbol al luptei anticomuniste. Doina Cornea a spus cândva: cum poţi rezista demn în faţa pericolului din jurul tău: ‘Ceea ce am de făcut e să-mi păstrez, cu orice preţ, calitatea interioară şi să fac să trăiască în mine valorile originare'”, a spus el.

Expoziţia „Revoluţia română. 30 de ani de libertate”, de la Ateneul Româna, cuprinde fotografii din arhiva Agerpres, ce documentează evenimentele din decembrie 1989. Vernisajul a fost urmat de un concert susţinut de Orchestra şi Corul Filarmonicii „George Enescu”.

