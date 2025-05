Kremlinul anunță că așteaptă după Ucraina

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a declarat că deocamdată Ucraina nu a transmis un răspuns.

„Din câte ştiu eu, nu am primit niciun răspuns. Trebuie să aşteptăm decizia părţii ucrainene”, a spus el.

Oumerov a remis le mémorandum ukrainien à la Russie et a exigé que Moscou lui remette le sien avant la réunion, prévue au plus tôt le 2 juin.



Le ministre ukrainien de la Défense, Sibiga, a proposé que la Russie remette immédiatement son mémorandum à l'Ukraine. https://t.co/8EvtKzQXbZ pic.twitter.com/0KI9wvLQhV — Ukr Leaks Fr (@ukr_fr) May 29, 2025

Peskov a criticat solicitarea Ucrainei de a cunoaște în prealabil condițiile puse de Rusia pentru un posibil acord de pace. Oficialul rus a spus că astfel de cerințe nu ar trebui formulate înainte de o întâlnire de dialog.

Erdogan face apel la calm și dialog: „Nu închideți ușa!”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a transmis un mesaj clar atât Kievului, cât și Moscovei: să nu renunțe la șansa reluării discuțiilor. Liderul turc a vorbit cu jurnaliștii la întoarcerea dintr-o vizită în Azerbaidjan.

Recomandări Centrele pentru tratarea dependențelor, afacere 100% privată în România. „Am avut persoane care cheltuiau zilnic 2.000 de euro pentru consum” | Reportaj

„Suntem în contact cu Rusia şi Ucraina. Le spunem că nu trebuie să închidă uşa atât timp cât este deschisă. În cursul fiecăreia dintre întâlnirile noastre, le amintim interlocutorilor noştri că nu trebuie să scape această oportunitate”, a spus Erdogan, potrivit președinției turce. „Stingerea acestui incendiu mare în regiunea noastră este (…) o datorie umanitară”, a mai adăugat președintele Turciei.

▪️Les forces armées russes ont libéré les villages de Stroïevka dans l'oblast de Kharkov (à la frontière avec l'oblast de Belgorod, NdT), ainsi que de Gnatovka et de Chevtchenko-1 en RPD, a rapporté le ministère russe de la Défense.



NdT : De nombreuses sources signalent une… — Ukr Leaks Fr (@ukr_fr) May 29, 2025

Tot joi, 29 mai, armata rusă a comunicat că a preluat controlul asupra a trei localități din estul Ucrainei. Informația a fost transmisă printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Potrivit armatei ruse, a fost cucerit satul Stroievka, din regiunea Harkov, și alte două sate, Gnativka și Șevcenko Pervoe, din regiunea Donețk.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News