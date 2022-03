Reporterul PBS l-a întrebat pe Dmitri Peskov despre afirmațiile făcute de mai mulți oficiali ruși. Inclusiv fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat, săptămâna trecută, că Rusia își rezervă dreptul de a folosi arme nucleare dacă se confruntă cu o amenințare existențială, chiar dacă cealaltă parte nu a folosit arme nucleare.

„Ați putea vă rog să ne clarificați ce anume ar echivala cu o amenințare existențială pentru Rusia?”, a fost întrebat Peskov.

El a răspuns că, indiferent de rezultatul „operațiunii speciale din Ucraina”, expresia folosită de Rusia pentru războiul din țara vecină, „nu există un motiv pentru utilizarea unei arme nucleare”.

„În primul rând, nu avem nicio îndoială că toate obiectivele operațiunii noastre militare speciale din Ucraina vor fi îndeplinite. Dar orice rezultat al operațiunii, desigur, nu este un motiv pentru utilizarea unei arme nucleare. Avem un concept de securitate care spune foarte clar că numai atunci când există o amenințare pentru existența statului în țara noastră, putem folosi și vom folosi efectiv arme nucleare pentru a elimina amenințarea sau existența țării noastre”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

