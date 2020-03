De Cătălin Hopulele,

În momentul de față, cu noul aparat primit de către Spitalul de Boli Infecțioase de la donatorii ieșeni, distribuit de asociația Casa SHARE, capacitatea de testare de la instituția medicală a crescut de la 50-60 de teste pe zi la aproximativ 120.

Deși aparatul primit are capacitatea de a prelucra peste 400 de eșantioane, managerul instituției, Carmen Dorobăț, a explicat că este folosit ca extractor și testele specifice se fac cu un alt aparat aflat în dotarea unității.

În paralel, la Iași se fac teste la Institutul Regional de Oncologie, a confirmat managerul unității, Mirela Grosu, unde există o echipă de trei persoane care analizează zilnic între 100 și 150 de probe pentru a vedea dacă există sau nu infecția cu noul coronavirus.

Începând cu această săptămână UMF Iași va finaliza amenajarea unui laborator cu circuite separate din cadrul Centrului Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicină Experimentală (CEMEX).

Aici vor funcționa două aparate și o echipă de cinci-șase persoane, iar rezultatele vor fi analizate de specialiștii în farmacologie și epidemiologie de la universitate, capacitatea fiind cuprinsă între 200 și 300 de teste pe zi, în funcție de existența kiturilor de testare.

Rectorul UMF, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, spune că ar fi putut începe să testeze încă de săptămâna trecută în laboratoarele universității, dar au fost mai mulți pași birocratici de îndeplinit până la primirea avizului și au achiziționat și o serie de echipamente suplimentare.

În momentul de față, există un parteneriat semnat cu cei de la Boli Infecțioase care le vor livra inclusiv kiturile și probele prelevate de la pacienți, iar în paralel, universitatea a decis să demareze o achiziție publică pentru a cumpăra aproximativ 7.500 de teste COVID-19 și 7.300 kituri de extracție ADN. Licitația e estimată la puțin peste 600.000 de lei și ofertele pot fi depuse până pe 6 aprilie.

„A fost o chestiune birocratică de la nivel central și nu aveam încă avizul, dar protocolul cu Spitalul de Boli Infecțioase este deja semnat. Nu am avut teste până acum, noi ca unitatea de învățământ nu suntem eligibil să facem achiziții directe fără licitații, nu am fost prinși în acel ordin de ministru. Prin urmare pe moment așteptăm să primim testele și am demarat o achiziție individuală pentru a achiziționa propriile teste din fonduri proprii și vom vedea ulterior cum vom recupera acești bani”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Manager: „Am observat forme mai grave la pacienți tineri”

În același timp, la Iași, managerul Spitalului de Boli Infecțioase a explicat faptul că a observat în ultimele zile că s-a schimbat profilul de pacienți internați – dacă primele cazuri erau asimptomatice sau forme ușoare ale bolii, ulterior au fost internate forme medii și grave, iar în prezent toate paturile de la Terapie Intensivă sunt ocupate.

„Am observat forme mai grave la pacienți tineri, cu disfuncții respiratorii, dar care nu au comorbidități. Dacă în scenariul patru formele asimptomatice și ușoare se tratează la domiciliu, avem la dispoziție 13 mașini cu care să putem să mergem să îi testăm acolo, ca să nu mai fie purtaţi pacienții prin oraș. Dacă vom mai avea cazuri grave, ele vor merge către Spitalul de Neurochirurgie, care are 16 paturi la Terapie Intensivă”, a declarat Carmen Dorobăț, managerul unității medicale.

În momentul de față nu există încă, la Iași, nici un pacient transferat la Neurochirurgie, iar la Boli Infecțioase sunt internați aproximativ 100 de pacienți.

