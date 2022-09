Emisiunea „FIRE: la pensie mai devreme”, difuzată de televiziunea publică belgiană de limbă flamandă VRT, ar fi trebuit să inspire tinerii să fie mai independenți din punct de vedere financiar, dar s-a lovit de la bun început, din luna august, de controverse, potrivit ziarului De Morgen.

Criticile au continuat după difuzarea mai multor episoade.

„FIRE”, inspirată de autorii Vicki Robin și Joe Dominguez, care au publicat cartea „Your Money or Your Life” (2008), este o mișcare care se răspândește din Statele Unite și care are deja câteva mii de adepți în Belgia.

Unul dintre principiile FIRE (acronim pentru Financial Independence and Early Retirement – Independență Financiară și Pensionare Anticipată) este că e posibil să te retragi imediat ce acumulezi un venit de 25 de ori mai mare decât cheltuielile tale anuale.

Iar unii tineri belgieni invitați în emisiunea difuzată de VRT au susținut că au reușit să facă acest lucru, chiar dacă au doar treizeci sau douăzeci de ani.

Unul dintre ei trăiește modest în Bulgaria, cu aproximativ 800 de euro pe lună. Un altul lucrează două ore pe zi la calculator, căutând investiții profitabile, dar preferă în general să citească și să iasă în oraș. Un al treilea a investit în criptomonede și s-a mutat într-o vilă în Thailanda. Altul locuiește în Dubai.

Poveștile sunt oarecum diferite, dar toți cred că oricine își poate atinge stilul de viață, dacă are curajul de a persevera. Iar investițiile în criptomonede, în special, sunt lăudate de unii participanți ca fiind modalitatea de a te îmbogăți rapid.

„Un mesaj extrem de periculos”

Multă lume nu a fost de acord cu abordarea. Criticile la adresa „escrocheriei” în care s-ar fi implicat postul public au fost vehemente în Belgia, scrie Le Monde. Redactorul-șef al unui cotidian economic a subliniat că emisiunea a trimis „cele mai proaste semnale” tinerilor.

Kenneth De Beckker, profesor de finanțe la Universitatea Catolică din Leuven, a vorbit despre o oportunitate ratată de a educa tinerii în materie financiară și a avertizat că „desigur, oamenii pot acumula sume mari investind în criptomonede”, dar că „sunt mult mai mulți care trăiesc tragedii”.

Tom Simonts, economist financiar senior la KBC, s-a arătat și el critic, într-o discuție cu De Morgen.

„Cred că mesajul lor este extrem de periculos, pentru că deschide ușa spre popularizarea riscului. Criptomonedele sunt bune atunci când piața bursieră merge bine. Dar dacă lucrurile merg prost, pierzi totul din cauza unor astfel de investiții. Chiar nu ar trebui să-i generalizezi pe acei câțiva fericiți”, a spus el.

Cu toate acestea, Simonts este de acord cu principiile de bază ale FIRE. „Dar nu este vorba cu adevărat despre investiții speculative și despre acea mentalitate de îmbogățire rapidă”, a spus el.

„Este vorba despre a fi frugal timp de o viață întreagă și a nu ceda pur și simplu consumismului. Astfel încât să ai opțiunea de a te pensiona la 50 de ani, dacă vrei, sau doar să lucrezi puțin mai puțin”, a explicat el.

Printre altele, Simonts preferă să pună deoparte bani în fiecare lună într-un fond indexat pe termen lung. În acest fel, FIRE este fezabil și pentru familiile care nu vor să își riște imediat toate bunurile.

Chiar și Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare a intervenit pentru a spune că programul contravine mesajului care ar trebui transmis tinerilor. Această îngrijorare a fost împărtășită de ministrul flamand al mass-mediei, Benjamin Dalle, care a cerut televiziunii publice să reacționeze.

Ce vor, de fapt, tinerii belgieni?

Zguduit de ofensiva criticilor, VRT a reacționat prin intermediul purtătorului său de cuvânt, reamintind telespectatorilor că subiectele controversate își au locul în programele sale și că mișcarea FIRE este „semnificativă”.

Telespectatorii au primit o versiune nuanțată a fenomenului, a insistat purtătorul de cuvânt, care a mai spus că emisiunea nu este una educativă.

Site-ul RTBF, televiziunea publică belgiană de limbă franceză, a explicat printre altele strategia VRT, care ar viza atragerea tinerilor. VRT mizează acum pe Tik Tok și Instagram și transmite, de asemenea, programe exclusiv pentru vizionare pe VRT Max, noua platformă video a VRT.

Oricum, tendințele reale, scrie Le Monde, arată că majoritatea tinerilor belgieni nu aspiră să se retragă de pe piața forței de muncă.

Scopul multora dintre ei este „de a obține un loc de muncă satisfăcător, bine plătit, pe care să-l păstreze pentru o perioadă lungă de timp”, a subliniat Christophe Vanroelen, sociolog la Universitatea Liberă Flamandă din Bruxelles.

Când poveștile nu sunt „sexy”

Problema emisiunii este că chiar și susținătorii FIRE au semnalat o trădare a principiilor de bază ale proiectului lor, care constă în a trăi ieftin, economisind bani din salariu înainte de a investi în fonduri financiare sigure.

„Au aruncat tot ce era bun din FIRE și au păstrat doar ce era rău”, a declarat pentru De Morgen Sébastien Aguilar, fondator al filialei belgiene FIRE.

El a spus că ce a văzut în emisiune nu a semănat nici pe departe cu modul în care el și cei 6.000 de membri ai grupului său de pe Facebook trăiesc în realitate.

Aguilar a admis că printre cei șapte participanți ai emisiunii sunt câțiva care se apropie de principiile reale ale filosofiei. Cu toate acestea, el regretă faptul că realizatorii au ales în principal povești „sexy”.

„Am fost și eu contactat de realizatorii programului, dar povestea mea era prea plictisitoare. Sunt independent din punct de vedere financiar de la 33 de ani, dar în principal îmi petrec timpul cu soția, copiii și familia mea acasă și fac muncă voluntară. Doar o viață simplă, modestă și fericită”, a spus acesta.

