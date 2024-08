Kortrijksesteenweg, odinioară cunoscută sub numele de „chaussée d’amour”, își pierde treptat faima. Au mai rămas mai puțin de cinci bordeluri pe strada pe care altădată nu era nevoie de iluminat public, neoanele din ferestre făcând să strălucească totul în jur. Site-urile pe care oricine își poate oferi serviciile, pandemia de coronavirus și creșterea tot mai mare a prețurilor chiriei au dus celebra stradă a plăcerilor în pragul falimentului.

Printre ultimele prostituate care mai lucrează aici sunt și două românce, Daniela și Elena, personajele reportajului realizat de sursa citată. Oricine le cere ultimelor prostituate rămase să se dezbrace învață multe despre natura umană. Discuțiile cu Daniela și Elena au avut loc chiar la locurile lor de muncă.

Daniela Dragomir a visat la o carieră de medic sau avocat, dar a devenit „asistentă sufletească și trupească”. Are 33 de ani și vine din Romania, „dar fumează ca un turc și nu își ascunde povestea”.

Românca este specializată în sadomasochism (SM). „Pentru 350 de euro pe oră voi face tot ce îmi cere un bărbat. Ace, arsuri, biciuire, tăiere, prindere… Dar poate fi și ceva mai blând. Am mare grijă de bărbații cu fetiș pentru tocuri și latex. Dacă un bărbat vrea să se îmbrace în femeie aici și să stea în spatele ferestrei, este permis și asta”, explică ea relaxată.

Sadomasochismul e plătit mai bine decât sexul obișnuit (300 de euro pe oră) și, de fapt, implică puțin sex: „În ultimele patru luni m-am culcat cu un bărbat de patru ori”, spune Daniela. „Nu este întotdeauna ceea ce vor ei. Clienții mei vor să fie controlați. Cu cât sunt mai educați, cu atât doresc mai mult asta. Bărbații care au petrecut mult timp între cărți trebuie să compenseze timpul acela”.

„Fiica mea (6 ani) știe mai mult sau mai puțin ce fac. Când va fi mai mare, o să-i explic mai bine. Trebuie să știe că fac asta voluntar și că meseria asta plătește facturile”, spune românca. Prietenii și familia Danielei știu care este profesia ei.

Daniela a fost forțată să se prostitueze ca escortă în România. După ce a rătăcit prin Europa, a ajuns la Gent. „Lucrez aici de unsprezece ani. Astăzi nu mai am proxenet și decid singură când lucrez și cu cine mă culc. Mă simt în siguranță. Numai atunci când minți clienții și creezi așteptări false te pui în pericol. Și refuz pe oricine miroase urât și este murdar. Igiena este importantă, chiar și într-un bordel”, explică ea.

La câțiva kilometri distanță, Elena (care are tot 33 de ani) dansează în spatele vitrinei barului Baby Doll. „Am avut probleme financiare și așa am ajuns în industrie. Lucrez aici de vreo zece ani și am câștigat aproape un milion de euro. Cel mai important lucru este să nu rănești prea mult un client din punct de vedere financiar. Altfel, nu se va întoarce”, spune ea.

La fel ca Daniela, Elena preferă clienții care au făcut economii și vin cu bicicleta, față de un bogat care își parchează Ferrari-ul în fața ușii: „Bineînțeles că mă bucur când un bogătan cheltuiește 5.000 de euro aici, dar mulți clienți bogați sunt clienți zgârciți. Cei care sunt mai puțin bogați sunt adesea mai respectuoși față de fete”.

Și mai este o diferență, adaugă managerul Baby Doll, Kelly: „Oricine cheltuiește mulți bani își dorește de obicei o fată naturală. Cei care cheltuiesc mai rar cer o femeie care arată ca-n filme. Fetele mai puțin frumoase au de fapt mai mult de muncă decât cele foarte frumoase. Bărbaților le este frică de femeile frumoase”.

Suma de un milion de euro câștigată pe care Elena susține că a câștigat-o este greu de verificat, dar managerul Baby Doll’s susţine că fetele care muncesc mult pot economisi până la 20.000 de euro pe lună. Și asta în condițiile în care trebuie să dea proprietarului bordelului jumătate din cât câștigă.

Elena spune că peste un an își va deschide propriul salon de înfrumusețare și va renunța la prostituție. Nici viitorul Danielei nu este în branșă: „Am o latură artistică. Mă ocup cu refacerea mobilierului vechi sau repararea hainelor”.

Mai mult, consiliul municipal din Latem este pe urmele bordelurilor. Nu se potrivește cu imaginea orașului, susțin primarul și consilierii. Odată cu regulile mai stricte, au venit și controale mai stricte. Din ce în ce mai multe lumini de neon s-au stins și nu s-au mai aprins niciodată.

