Decizia de luni a fost luată de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, care a aprobat o solicitare în acest sens a USR.

„Am cerut din nou din partea grupului USR urgentarea procedurii de dezbatere şi vot pe certificatul verde. Am reuşit să-l punem primul pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi ceilalţi au fost de acord. Iată că, după foarte multe discuţii în societate şi în Parlament şi media, au fost de acord să punem acest proiect pe primul loc pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi cel mai important a fost să înceapă astăzi dezbaterile şi discuţiile în Comisia de sănătate – comisia cea mai importantă”, a anunțat liderul grupului deputaţilor USR, Ionuş Moşteanu.

Potrivit deputatului USR, sunt şase comisii de specialitate sesizate în fond pe acest proiect legislativ.

„Poate că n-ar fi fost nevoie chiar de toate aceste comisii, că n-am mai văzut proiect de lege cu şase comisii la raport până acum, însă, iată, se face un pas. Comisia de sănătate este foarte importantă, poate cea mai importantă din această discuţie şi Comisia de muncă, urmând ca în zilele care urmează să facem paşi înainte în Camera Deputaţilor în comisii cu rapoarte preliminare şi, în final, să avem o şedinţă a celor şase comisii şi sper ca, săptămâna viitoare cel târziu, să avem un vot de adoptare pentru acest proiect privind certificatul verde”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Potrivit news.ro, deputatul social-democrat Corneliu Buicu a anunțat că data limită pentru depunere de amendamente la acest proiectul privind certificatul verde este 12 noiembrie, iar prima discuție, cea de luni, va fi doar una tehnică.

Votul în plenul Camerei urmează să fie dat cel mai probabil săptămâna viitoare, iar PSD va depune mai multe amendamente la proiectul de lege, notează sursa citată.

Singurii care s-au opus au fost parlamentarii AUR

Parlamentarii AUR au fost singurii care s-au opus intrării în procedură de urgență a proiectului privind introducerea obligativității certificatului verde la locul de muncă.

„Asta este imaginea, în momentul ăsta, a trădării din Parlament. Au introdus pe ordinea de zi certificatul verde pe punctul 1, chiar dacă termenul de amendamente este de 12 noiembrie și chiar dacă comisiile trebuie până pe 19 noiembrie să prezinte acel raport. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă aici. În momentul ăsta, punctul 1 de pe ordinea de zi – dar o să intervenim în plen, să nu se întâmple lucrul ăsta – este certificastul verde. Camera trădării naționale”, a afirmat liderul AUR, George Simion, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Ce prevede Legea privind certificatul verde la locul de muncă

Proiectul de lege privind impunerea certificatului verde la locul de muncă a fost respins de Senat pe 27 octombrie. Au lipsit doar două voturi din cele necesare. Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în cazul acestei inițiative legislative.

Proiectul prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, atât la stat cât şi la privat.

Actul normativ stabilește că angajatul, fie el la stat sau la privat, va trebui să facă dovada că s-a vaccinat sau că a trecut prin boală. Dacă nu, se testează pe banii lui, fie cu test PCR, la 72 de ore, fie cu test antigen rapid, la 48 de ore. Conform documentului, cei care refuză, riscă să li se suspende contractul de muncă pentru 30 de zile, fără plata salariului.

PSD, prin vocea preşedintelui Marcel Ciolacu, a anunţat că susţine certificatul, deşi la Senat a respins proiectul la vot.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate şi pentru români. L-am urmărit (…) pe Alexandru Rafila, am vorbit şi cu el apoi, am vorbit şi cu Alfred Simionis, am văzut şi amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel. Cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi previzibilă pentru români. Cred că certificatul verde este o necesitate”, a declarat, vineri, 5 noiembrie, Marcel Ciolacu, despre inițiativa legislativă.

Pe 14 octombrie, premierul interimar Florin Cîţu a anunţat că a depus în Parlament proiectul privind introducerea certificatului verde.

„Alături de alţi membri din Guvern – Kelemen Hunor, Cseke Attila şi Lucian Bode – am semnat un proiect de lege pe care îl vom depune în Parlament. Pe scurt, angajaţii care nu sunt vaccinaţi şi nu au trecut prin boală din sistemul de sănătate, public şi privat, vor trebui să se testeze pe banii proprii. Şi cei din IGSU şi cei din aviaţie. Această propunere a venit de la domnul ministru Bode”, a spus atunci Florin Cîţu.

Foto: Dumitru Angelescu

