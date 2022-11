Leonard Miron a venit în România pentru a rezolva niște treburi, însă a avut parte de ghinion din cauza neatenției. Artistul român s-a cazat la un hotel din Capitală, iar când a vrut să coboare la micul dejun, el s-a împiedicat pe scări și a căzut. În urma nefericitului eveniment, Leonard Miron s-a ales cu mâna ruptă și o coastă fisurată.

„Mama îmi spunea că am fost singurul copil din bloc care nu și-a rupt niciodată o mână, un picior, că eram cuminte, dar și grijuliu. Uite că la bătrânețe… A trebuit să ajung la București că aveam niște probleme administrative de rezolvat, iar dimineață m-am trezit foarte devreme și m-am grăbit să ajung la micul dejun al hotelului la care eram cazat, însă nu mi-am dat seama până la vârsta asta că mai întâi trebuie să te trezești și apoi să cobori.

M-am împiedicat și am alunecat vreo 4-5 trepte. Mi-am rupt la mână ceva și am o coastă fisurată. Am luat un taxi și m-am dus la spital. Trebuie să stau șase săptămâni cuminte”, a declarat Leonard Miron, în exclusivitate, la Antena Stars.

Recomandări Parchetul confirmă că l-a inculpat pe generalul Radu pentru că și-a pus șoferul să-și asume un accident în locul său. IGSU spune că se va pensiona la 49 de ani. Pe ce bani?

Leonard Miron, probleme medicale chiar de ziua lui

În urmă cu câteva luni, artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar de ziua lui de naștere,

„Pot să spun că destinul, cei care nu mă plac foare mult o să spună karma, am stricat o tradiție de 53 de ani, pentru că de când m-am născut, chiar de când eram mic, mama îmi serba ziua de naștere. (…) Acum 10 zile am auzit un zgomot ciudat la genunchiul drept. (…).

Am ignorat durerea, am ignorat inflamația, totul, până când vineri, când eram la muncă… nu am putut să mă mai mișc. În loc de petrecere, a trebuit să stau acasă ieri, dar să știți că nu mi-a fost rău”, a mărturisit Leonard Miron.

