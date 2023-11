„Leșină de foame!”. Strigătul românului care a fost închis în China pentru o româncă în aceeași situație

„Alina Irina Apostol avea 28 de ani când a fost arestată în provincia Fujian din estul Chinei în data de 21 decembrie 2017 și acuzată de fraudă cu cardul de credit. Absolventă a Facultății de Litere, Alina era traducătoare într-o firmă condusă de trei persoane: un cetățean chinez, un român și un turc”, a scris Marius Balo pe contul său de Facebook.

Alina Irina Apostol

Profesorul clujean susține că românca a fost închisă pe nedrept, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui. Povestea lui a fost relatată pe larg de Libertatea.

„După un an și jumătate de arest preventiv, timp în care a fost torturată psihic în fiecare zi și forțată să trăiască în condiții pe care noi, oamenii de rând ai unei țări civilizate nu ni le putem imagina, este condamnată pe nedrept în data de 15 iulie 2019 la 13 ani și jumătate de închisoare și înregimentată în sistemul odios de muncă forțată al închisorilor chinezești. Mai are de executat aproape 8 ani de zile, atât cât am pătimit eu în închisorile chinezești. Sunt convins că nu va supraviețui”, a precizat Balo.

Recomandări Protest: de ce e necesară înarmarea demnitarilor și magistraților?

Balo a anunțat că de azi, 1 noiembrie, a intrat în greva foamei, adică va bea doar apă, în semn de protest față de autoritățile române care întârzie să o ajute pe Alina să fie transferată într-o închisoare din țară.

„Tocmai mi-am făcut analizele de sânge și voi continua să le repet o dată pe săptămână, atât timp cât va fi necesar. Sunt hotărât să continui acest demers extrem până în momentul în care dna ministru Alina Gorghiu va «lua act de situația Alinei Apostol, cetățeanul român care ispășește o pedeapsă cu închisoare în Republica Populară Chineză», la fel cum a luat act dna ministru Ana Birchall de situația mea în 11 iulie 2019 și apoi, în doar câteva luni, a finalizat procedura de transfer”, a scris el.

Marius Balo. Foto: Facebook

„Aud de la tatăl ei că leșină, câteodată de două sau trei ori pe lună, pentru că nu are ce să mănânce”

Tatăl româncei descrie, potrivit clujeanului, condiții groaznice de detenție pentru Alina, care suferă inclusiv de foame: „Viața Alinei atârnă de un fir de ață. Condițiile în care trăiește sunt groaznice. Nici eu nu îmi pot imagina prin ce trece, zi de zi, acest suflet de om. De bine de rău, în închisoarea din Shanghai unde am fost eu ținut, se găsea întotdeauna o lingură în plus de orez cu care să îți îndestulezi pântecele rebegit de foame. Ea este întemnițată într-o altă provincie și aud de la tatăl ei că leșină, câteodată de două sau de trei ori pe lună, pentru că nu are ce să mănânce”.

Recomandări Suntem pe cont propriu. Ce a înțeles un tată despre riscurile consumului de droguri la tineri, după discuții cu specialiști în domeniu

„Sunt convins că nu va mai rezista, în aceste condiții, încă aproape 8 ani de acum încolo”, adaugă Balo.

Ce spun autoritățile române

„Ministerul Justiției continuă să nu facă nimic pentru ea, căutând scuze și pretexte”, susține clujeanul intrat în greva foamei. Dar ce s-a făcut până acum?

După ce Marius Balo a făcut public cazul Alinei anul trecut, într-o emisiune la Realitatea TV, după cum povestește, Cătălin Predoiu, ministrul justiției din acel moment, a remis un comunicat de presă în care invoca drept „motiv în calea transferului” o amendă în cuantum de 400.000 yuani chinezești (aproximativ 50.000 de euro) pe care Alina ar trebui să o achite pentru a fi eligibilă pentru transfer.

„Dar tatăl Alinei a vândut apartamentul fetei din București și este pregătit să plătească amenda”, precizează teologul clujean.

„Nu au răspuns la e-mail”

Pe 8 martie 2023, prin sentința penală 45/2023 din dosarul 980/2/2020, Curtea de Apel București a recunoscut hotărârea instanței chineze. Însă a decis să o adapteze după legile din România și a transformat cei 13 ani și jumătate în 9 ani și 4 luni.

În plus, Curtea de Apel a decis să reducă din pedeapsă perioada petrecută de Alina în China, adică din 21 decembrie 2017 inclusiv până azi. Asta înseamnă peste 5 ani și 10 luni care vor fi tăiați, dacă ea va fi adusă în România.

Recomandări EXCLUSIV. Poliția Română îi cheamă pe palestinieni și pe susținători la sediu: „Mi-au cerut să nu mă duc la miting, să nu vorbesc despre război și să nu postez pe Facebook”. Cei mai mulți susțin că li s-a spus doar „să respectați legea”

În fine, instanța românească a dispus „transferarea persoanei condamnate” într-un penitenciar din România.

De atunci, familia femeii a mai primit un singur răspuns, conform lui Marius Balo. Venit de la Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Familia susține că autoritățile chineze nu au răspuns la e-mail și „dânșii nu mai au ce face”. Tatăl a fost redirecționat către Interpol România.

Autoritățile chineze nu le-au răspuns la un e-mail și gata, au renunțat! Vă rog să recitiți în link-urile de mai sus cum a procedat dna ministru Ana Birchall în cazul meu, în 2019. A invitat-o la minister pe Excelența Sa, ambasadoarea Chinei în România și dimpreună cu ea o delegație chineză prezentă pentru consultări consulare la MAE Marius Balo:

Libertatea a cerut un punct de vedere Ministerului Justiției pe acest subiect. Îl vom publica imediat ce ne va fi transmis.