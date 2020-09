Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Toscanei. A 90-a victorie a carierei pentru pilotul britanic

Plecat primul din cursă, Hamilton a fost depășit imediat de colegul său Valtteri Bottas. Apoi au urmat două incidente:

după câteva viraje, a fost nevoie de intervenția Saftey Car-ului, în urma incidentului dintre Max Verstappen și Pierre Gasly;

Lap 1 chaos at Mugello - and early exits for Max Verstappen and Pierre Gasly ? ?#TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/k6YtcV0maU — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

peste alte 9 tururi, cursa a fost oprită: la ieșirea Saftey Car-ului, mai mulți piloți s-au ciocnit în pluton.

Lap 7 restart at Mugello = carnage ? ?



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully ?#TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

A urmat o pauză de 15 minute și cursa a fost reluată, cu Bottas lider, dar Hamilton l-a depășit imediat, a preluat conducerea cursei și nu a mai cedat-o

Chiar dacă pe final cursa a fost din nou oprită în turul 46, după ieșirea în decor a lui Lance Stroll.

Britanicul Hamilton a obținut a 90-a victorie din carieră și a 6-a din sezon. A fost urmat de colegul Valtteri Bottas și de thailandezul Alexander Albon.

Lewis Hamilton. Foto: EPA

A 90th F1 win for @LewisHamilton - moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher ?#TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/mMccVvhhaZ — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Where do we start?! ?#TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/Cf3eSjnrdh — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Clasament piloți:

1. Lewis Hamilton (Mercedes): 191p

2. Vallteri Bottas (Mercedes): 135p

3 Max Verstappen (Red Bull): 110p

4. Lando Norris (McLaren): 65p

5. Alexander Albon (Red Bull): 63p

Clasament constructori:

1. Mercedes: 325p

2. Red Bull: 173p

3. McLaren 106p

4. Racing Point: 92p

5. Renault: 83p

