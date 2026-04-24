În anul 2021, Victor Ponta era acționarul unic al unei firme de consultanță turcească, cu numele MARA PROJE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, pe care a cedat-o apropiatei sale, Geanina-Cristina Pușcașu. 

Libertatea a intrat în posesia unui document al Registrului de Comerț din Turcia care certifică această cedare de acțiuni. În acest document, Victor Ponta este înregistrat în calitate de cetățean turc, cu reședința în Istanbul. Geanina Pușcașu este înregistrată cu calitatea de cetățean român. 

Pe lângă cetățenia sârbă, Victor Ponta ar deține și cetățenia turcă. El neagă, dar acte oficiale îl prezintă ca și „cetățean al Republicii Turcia” EXCLUSIV
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, titulatura în care începe descrierea lui Victor Ponta înseamnă „cetățean al Republicii Turcia”

Calitatea de cetățean turc al lui Ponta mai apare și într-un alt document, în care are număr de identificare de cetățean turc. În acest document, prin care a cedat firma din Turcia către Geanina-Cristina Pușcasu, apare tot sub titulatura „cetățean al Republicii Turcia”. Ponta deține un apartament în Istanbul, achiziționat în anul 2021, proprietate care apare și în declarațiile sale de avere.

Victor Ponta (stânga, jos) apare în document cu număr de identificare specific cetățenilor turci, în timp ce Geanina-Cristian Pușcașu (dreapta, jos) este „cetățean român”

Contactat de Libertatea și întrebat dacă deține cetățenia turcă, Ponta a susținut că ar fi o confuzie în acest act, iar el ar fi rezident străin în Turcia. 

„Mulțumesc pentru semnalare. Cred că este o confuzie. Eu sunt rezident străin. Știți că iubesc Turcia. Cred că România ar avea de câștigat din dezvoltarea relației politice și economice cu Turcia”, a declarat Victor Ponta pentru Libertatea. 

Istoria firmei turcești

MARA PROJE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, care se ocupă de consultanță, a fost fondată în anul 2021, la Istanbul, de omul de afaceri turc Veysel Domaniç. După câteva luni de la înființarea firmei, Victor Viorel Ponta a fost numit președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de un an, înlocuindu-l astfel pe Veysel Domaniç. În documentele oficiale turcești, este specificat clar că Victor Viorel Ponta deține calitatea de cetățean turc.

Apoi, după trei ani, Victor Viorel Ponta apare ca unic acționar al firmei și cu un mandat de administrator prelungit până la 1 aprilie 2027. Tot în 2024, Veysel Domaniç revine în structura de conducere, fiind ales președinte al Consiliului de Administrație, înlocuindu-l practic pe Ponta. În același an, dar în luna decembrie, Geanina-Cristina Pușcașu (în dreptul căreia este specificat că este cetățean român) a devenit noul proprietar al companiei, preluând toate părțile sociale ale firmei de la Victor Viorel Ponta.

Victor Viorel Ponta, cetățean al Republicii Turcia, cu nr. de identificare 492******40, domiciliat în ISTANBUL/EYÜPSULTAN, a fost ales membru al Consiliului de Administrație până la data de 1.04.2027.

Libertatea a dorit să afle ce fel de consultanță a oferit în Turcia prin firma pe care a deținut-o acolo, însă Ponta s-a arătat rezervat în a oferi explicații. 

„Între 2021 și 2024 nu aveam absolut nicio calitate publică sau oficială în România – așa că am avut o viață privată și activități profesionale legale. Nu am avut absolut niciun contract cu o instituție publică sau vreo societate comercială cu capital de stat din România. Nu am făcut lobby. Am făcut consultanță pentru diferite companii private, niciuna publică”, a mai explicat fostul premier.  

În anul 2025, Victor Ponta a dezvăluit că are și cetățenia sârbă. El  a declarat că a primit cetățenia sârbă din recunoștință pentru un lucru pe care l-a făcut când era prim-ministru, în urmă cu 12 ani.

Victor Ponta a susținut că, în 2014, când era premier al României și Serbia a fost lovită de inundații puternice, el a decis să fie inundate satele românești din clisura Dunării, ca să nu fie inundată capitala Serbiei, Belgrad.

Cine este Geanina Pușcașu, apropiata lui Ponta

Pușcașu este o veche cunoștință a fostului premier, ea a lucrat pentru fosta sa soție, Daciana Sârbu, căreia i-a fost asistentă la Parlamentul European. În anul 2012, Ponta a numit-o în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru, iar în anul 2015, a numit-o membru în consiliul de administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București. 

Potrivit Ziarului financiar, Geanina Pușcașu a fost și membru în boardul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Ea a participat alături de Ponta la cele mai importante întâlniri pe care acesta l-a avut în calitate de premier, fiind prezentă la discuțiile din SUA cu vicepreședintele Joe Biden și la cele de la Beijing cu președintele Chinei Xi Jinping. 

 Ea a fost administrator al firmei deținută de Ponta, SC VP Projects Adviser SRL, care are ca principal obiect de activitate „consultanța pentru afaceri și management”, el fiind unicul acționar. 

Ponta, o verigă politică puternică în relația bilaterală România-Turcia 

În calitate de consilier onorific, Victor Ponta l-a însoțit pe fostul premierul Marcel Ciolac, în vizita din Turcia din anul 2024, când s-a întâlnit cu președintele  Recep Tayyp Erdogan cu scopul de a de dezvolta politic și economic relația bilaterală. În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, este un alt actor politic care a încurajat relațiile economice turco-române. Atât Grindeanu, cât și Ponta, au avut întâlniri, de-a lungul timpului, cu membrii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci.

Victor Ponta a cultivat bune relații cu actualul președinte al Turciei încă de pe vremea când era prim-ministru. În iunie 2015, Ponta s-a operat la genunchi la o clinică privată din Turcia, care ar aparține chiar familiei președintelui turc, o decizie care stârnit controverse în țară.

G4Media a dezvăluit în 2021 că Victor Ponta a fost văzut la Centrul Cultural al Turciei, unde învăța limba turcă. Ponta a confirmat pentru G4Media că învață limba turcă, pentru a-l ajuta în afacerile pe care le derulează în țara lui Erdogan. 

Site-ul de investigații Captura a dezvăluit, în anul 2023, că tranzacțiile firmei lui Ponta ani au arătat conexiuni profitabile cu holdinguri mari din Turcia și China. 

De pildă, marea corporație turcească Cengiz Holding este client de bază la firma de consultanță  înființată de Victor Ponta în România.  Compania lui Ponta facturează direct către o filială minieră de aici a grupului turc, Cuprumold Mining SA.  

Numai în doi ani, Cengiz Holding a pompat  aproximativ 390 de mii de euro (1,9 milioane lei) în firma lui Victor Ponta. 

ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

