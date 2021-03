Rada Mincă, zisă și Melissa, alături de Roxana Lider, zisă și Vanessa, sunt cele două vrăjitoare condamnate pentru că au șantajat-o pe Oana Zăvoranu.

Membri ai familiei lor, fără o calitate în dosar, sunt parte a unui proiect artistic realizat împreună cu ICR. În dosar apar înregistrări în care, la o expoziția a ICR, unul dintre acești oameni discută cu Rada Mincă despre banii luați de la Oana Zăvoranu.

Ca mai multe publicații, Libertatea a preluat recent un articol în care se descria acest moment care intrigă. Pe informațiile care există în acest moment, legătura dintre evenimentul artistic, creatorii săi și dosarul penal nu există, astfel încât regretăm asocierea și cerem scuze.

A fost o eroare din partea redacției să preia un articol pe această temă, fără ca Libertatea să-și folosească propria gândire critică și o cercetare suplimentară. Am eliminat articolul respectiv când cei pomeniți în el ne-au atras atenția și oferim această explicație publicului. Faptele din dosar există, clanul de interlopi este real și are mai multe condamnări penale, însă în sine expoziția artistică nu are legătură cu niciunul dintre ei.



PARTENERI - GSP.RO 'Ginerele ideal' este acum burlac. Una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste a luat sfârșit, se despart după 11 ani de relație

Playtech.ro Flavia Groșan explică motivul pentru care fetițele Danei Budeanu au anticorpi Covid-19 chiar dacă nu au făcut boala. Răspunsul este halucinant

Observatornews.ro Student la medicină găsit mort în casă, la 10 zile după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca, în Franța: "Avea 1,7 litri de sânge în stomac"

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2021. Berbecii au parte de o zi destul de complicată, în special în relația cu familia

Știrileprotv.ro Imagini șocante surprinse pe o alee. Tânără însărcinată, urmărită și lovită fără milă cu pumnii în stomac

Telekomsport Vedeta care a făcut furori în România şi-a distrus imaginea! Rupt de beat într-un bar, oamenii l-au alergat pe stradă VIDEO

PUBLICITATE Un nou laborator se alătură eforturilor de testare RT-PCR la nivel național (PUBLICITATE)