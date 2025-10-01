Libertatea.ro, numărul unu în topul BRAT

Potrivit BRAT, Libertatea.ro a înregistrat în septembrie 2025 următoarele rezultate: 7,33 milioane de utilizatori unici și 56,7 milioane de afișări.

Pe următoarele locuri, în topul raportat de BRAT, s-au clasat site-urile de știri ale televiziunilor Digi24 și ProTV, urmate de DigiSport și Adevărul.

Libertatea.ro, pe primul loc în clasamentul lunar al tuturor site-urilor din România pe luna septembrie 2025. Sursa foto: BRAT.

Noul clasament lunar confirmă și rezultatele din luna august 2025, atunci când Libertatea a fost, din nou, numărul unu în topul site-urilor din România.

Publicațiile Ringier domină categoria de lifestyle feminin

Ringier România continuă să domine categoria de lifestyle feminin, deținând o cotă de piață de 70% din volumul total de clienți unici și afișări.

Brandurile Ringier ocupă primele trei poziții în preferințele publicului feminin:

Viva.ro se menține ca lider al categoriei de lifestyle feminin și în septembrie 2025 cu 1,89 milioane de utilizatori unici și 9,76 milioane de afișări; Unica.ro se situează pe locul al doilea în topul lunar cu 1,37 milioane de utilizatori unici și 6,41 milioane de afișări; Libertateapentrufemei.ro completează topul categoriei cu 936.800 de utilizatori unici și 5,62 milioane de afișări.

Prezența puternică a publicațiilor Ringier România în acest segment este completată de Avantaje.ro (locul 7) și Elle.ro (locul 9), consolidând astfel portofoliul Ringier ca alegerea preferată pentru publicul feminin din mediul online românesc.

