Libertatea, primul loc în BRAT pe august 2025

Astfel, rezultatele înregistrate luna trecută, respectiv 7,3 milioane de utilizatori unici și 49,5 milioane de afișări, au menținut Libertatea pe primul loc în topul național al site-urilor.

Pe următoarele locuri, în topul raportat de BRAT, s-au clasat site-urile de știri ale televiziunilor Digi24 și ProTV, urmate de DigiSport și Adevărul.

Noul clasament confirmă și rezultatele din luna iulie 2025, atunci când Libertatea a fost, din nou, numărul unu în topul site-urilor din România.

Libertatea.ro s-a clasat pe primul loc în topul BRAT pentru luna august 2025 la numărul total de clienți unici. Sursa foto: BRAT.ro.

Grupul Ringier, lider în primele 8 luni ale anului

Libertatea.ro este lider in categoria de conținut Știri și Analize cu un volum de 7,4 milioane de unici în luna august, iar pe anul în curs are o medie de 8,4 milioane de utilizatori unici.

La nivel de grup, Ringier România își consolidează poziția de lider, clasându-se pe primul loc în topul editorilor și în luna august 2025, conform datelor oficiale furnizate de BRAT/SATI.ro, cu un total de 13,3 milioane de utilizatori unici.

Pe tot parcursul anului 2025, Ringier a fost pe primul loc, lună de lună, cu o medie de 14,9 milioane de utilizatori unici.

Publicațiile Ringier, cele mai citite în categoria de Lifestyle Feminin

Ringier România continuă să domine categoria de lifestyle feminin, deținând o cotă de piață de 70% din volumul total de clienți unici și afișări. Brandurile Ringier ocupă primele trei poziții în preferințele publicului feminin, la toți indicatorii de trafic pentru perioada ianuarie – august 2025 (utilizatori unici, sesiuni și afișări):

Viva.ro se menține ca fiind cea mai urmărită platformă de conținut pentru femei din România, cu o medie de aproximativ 2,1 milioane de utilizatori unici și 10,5 milioane de afișări lunar.

Unica.ro ocupă a doua poziție în categorie, atrăgând lunar o audiență medie de 1,6 milioane de utilizatori unici și generând 7 milioane de afișări.

Libertateapentrufemei.ro completează podiumul, cu o medie de 970.000 de unici și 5,2 milioane de afișări.

Prezența puternică în acest segment este completată de Avantaje.ro (locul 7) și Elle.ro (locul 10), consolidând astfel portofoliul Ringier ca alegerea preferată pentru publicul feminin din mediul online românesc.

Vă mulțumim!

Mulțumim tuturor cititorilor noștri fideli pentru încrederea și interesul constant pe care ni le arătați zilnic, accesând site-ul nostru pentru a vă informa corect și rapid.

Datorită vouă, am reușit să ne clasăm pe primul loc în topul lunar al site-urilor de știri din România, o performanță care ne onorează și ne motivează să fim și mai buni.

