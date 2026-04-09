O nouă descoperire importantă de gaz și petrol, la 2.572 de metri adâncime

Potrivit agenției Xinhua, descoperirea făcută de National Oil Corporation a avut loc în bazinul Ghadames, situat în sud-vestul Libiei, într-o zonă de graniță cu Algeria și Tunisia, la aproximativ 600 de kilometri de capitala Tripoli.

Forajele au ajuns la o adâncime de peste 2,5 kilometri sub pământ, 8.440 de picioare, iar producția estimată este de aproximativ 13 milioane de picioare cubice de gaz pe zi, la care se adaugă 327 de barili de condensat zilnic.

Ce înseamnă, de fapt, 13 milioane de picioare cubice de gaz pe zi

Cifra anunțată de autoritățile libiene poate părea greu de înțeles la prima vedere, dar tradusă în unități familiare arată dimensiunea reală a descoperirii. Potrivit Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA, cele 13 milioane de picioare cubice de gaz extrase zilnic înseamnă aproximativ 368.000 de metri cubi pe zi. Pentru comparație, o locuință din România consumă iarna, în medie, între 300 și 400 de metri cubi de gaz pe lună, potrivit estimărilor ANRE.

Asta înseamnă că producția unei singure zile de la acest zăcământ ar putea încălzi în jur de 1.000 de locuințe timp de o lună întreagă sau aproximativ 30.000 de locuințe pentru o zi. În același timp, dacă ar fi folosit pentru producerea de energie electrică, gazul extras într-o singură zi ar putea alimenta un oraș de dimensiuni medii pentru câteva ore.

Privit altfel, dacă acest volum de gaz ar fi depozitat la presiune normală, ar ocupa un spațiu uriaș, echivalent cu un cub cu latura de aproximativ 70 de metri, mai înalt decât un bloc de peste 20 de etaje. Aceasta este însă doar producția zilnică estimată a sondei, nu cantitatea totală de gaz din zăcământ, care poate fi mult mai mare.

Bazinul Ghadames, importanță strategică pentru energia Africii

Bazinul Ghadames este considerat unul dintre cele mai importante din Africa de Nord, datorită rezervelor mari de petrol și gaze.

Nu este prima descoperire în această zonă. În ultimii ani, Libia a accelerat explorările pentru a-și crește producția și a atrage investiții internaționale. Potrivit Reuters, NOC a făcut mai multe descoperiri recente în parteneriat cu companii din Algeria, Italia și Spania.

Petrolul și gazele sunt coloana vertebrală a economiei libiene. Acestea generează peste 90% din veniturile țării, iar orice descoperire nouă poate avea un impact major. Totuși, producția a fost afectată în mod repetat în ultimii ani din cauza instabilității politice și a conflictelor interne.

Autoritățile încearcă acum să stabilizeze sectorul energetic și să crească producția, inclusiv prin noi licențe acordate companiilor internaționale și prin reluarea proiectelor blocate.

Descoperirea este atent urmărită și în Europa, deoarece Libia este unul dintre furnizorii importanți de petrol și gaze pentru regiune, iar orice creștere a producției poate influența prețurile și aprovizionarea.

