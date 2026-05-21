Proiectul care are o valoare estimată de 75.106.506,88 lei fără TVA este încadrat la categoria lucrărilor de construcții de poduri feroviare, potrivit Molibilitate.eu. Este prevăzută demolarea podului existent și execuția unui pod feroviar nou la km 317+950 pe linia Deda – Războieni.

Constructorul care va câștiga licitația va trebui să execute integral noul pod, respectând listele de cantități și cerințele tehnice impuse de CFR. Companiile interesate pot cere lămuriri înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

Semnarea contractului depinde însă de o clauză suspensivă: proiectul va fi parafat doar dacă se asigură finanțarea. În caz contrar, CFR poate anula licitația în termen de 12 luni de la aprobarea raportului, fără a plăti despăgubiri.

Pentru a participa la licitație, firmele trebuie să demonstreze experiență similară în lucrări de poduri și linii ferate, să dețină autorizații AFER valabile și certificări ISO 9001 și 14001. Ofertele se primesc doar online, prin SEAP.