Investiție de peste 125 de milioane de lei

Proiectul de infrastructură este vital pentru Moldova și legătura către Vama Albița. După patru ani de la semnarea contractului cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lucrările pot începe, relatează Economedia. Valoarea lucrărilor autorizate pentru noul pod și infrastructura adiacentă se ridică la 125,58 de milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni, începând de la debutul lucrărilor.

Contractul a fost câștigat în 2022 de asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Tehnostrade SRL, parte din consorțiul cunoscut sub numele de Grupul UMB, deținut de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Podul peste Siret de la Cosmești are o importanță strategică pentru regiunea Moldova, fiind o legătură esențială pe ruta Tișița – Tecuci – Bârlad – Iași – Vama Albița. În prezent, această zonă este deservită de un pod mixt, rutier și feroviar, construit în urmă cu un secol și grav afectat de degradări structurale. Actualul pod peste râul Siret la Cosmești a fost construit în perioada 1921-1924 și a suferit ultima reabilitare în 1986.

Conform unei expertize tehnice realizate în 2012, structura prezintă degradări semnificative, precum zone corodate pe tablierele metalice și deteriorări grave ale platelajului din beton armat, ceea ce afectează siguranța circulației.

O variantă de ocolire a localității Cosmești

Lucrările vor fi realizate pe un traseu nou de 5,6 kilometri în județul Galați, pe raza municipiului Tecuci și a comunei Cosmești, între kilometrii 6+870 și 12+470 ai DN 24. Noul drum va funcționa ca o centură ocolitoare a localității Cosmești și va include două structuri majore: un pod rutier de 486 de metri peste râul Siret, amplasat la kilometrul 7+550, și un pasaj rutier peste calea ferată, situat la kilometrul 8+652.

Proiectul mai prevede realizarea de terasamente, structuri rutiere complete, podețe, elemente de consolidare și măsuri pentru siguranța circulației. De asemenea, sunt planificate lucrări de demolare a căii rutiere de pe podul mixt existent, care va rămâne în uz exclusiv pentru transportul feroviar, după finalizarea noii construcții.

Pentru a permite începerea lucrărilor, au fost realizate exproprieri succesive, inițiate de CNAIR în 2021 și continuate până în septembrie 2025, care au implicat atât proprietari privați, cât și autorități locale din Cosmești. Printre cei afectați de aceste exproprieri se numără și firme precum Divers Prest Com SRL Focșani și Comuna Cosmești. În plus, proiectul include și relocarea rețelelor de utilități, cum ar fi apă, canalizare, energie electrică și telecomunicații.

De ce a întârziat proiectul

Deși contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat pe 19 aprilie 2022, cu o durată estimată de finalizare de 24 de luni, lucrările au fost întârziate din cauza mai multor factori. Printre aceștia se numără extinderea coridorului de expropriere, obținerea avizelor pentru utilități și revizuirea Acordului de Mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Galați, proces care s-a încheiat abia la 4 martie 2026, potrivit Economedia.

Un alt obstacol major a fost eșecul unei licitații anterioare, câștigate inițial de asocierea italiană Operes – Cosedil, care a abandonat proiectul din cauza creșterii galopante a prețurilor la oțel în perioada post-pandemie. În urma acestui incident, compania italiană a primit un certificat negativ din partea CNAIR.

Potrivit autorizației emise pe 19 mai 2026, UMB poate începe construcția mult-așteptatului pod rutier în orice moment.

După finalizarea noului pod rutier, care va înlocui funcționalitatea rutieră a celui vechi, structura istorică de 512 metri va fi utilizată exclusiv pentru transportul feroviar. Reabilitarea sa va rămâne o prioritate pentru a asigura siguranța trenurilor care vor traversa râul Siret.