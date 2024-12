George Simion a votat la puţin timp după deschiderea urnelor, la Colegiul Unirea din Focşani.

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi şi totodată la cei tineri, la copilul meu Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare. Am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi”, a afirmat Simion după ce a votat, potrivit News.ro.

El a adăugat că a votat cu gândul şi la seniori.

„Am votat cu gândul la seniorii noştri care astăzi sunt umiliţi, la cei care sunt ţinuţi prizonieri prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale, la cei care au fost ameninţaţi ieri că vor rămâne fără ajutoare sociale, fără pensii, dacă nu votează cum trebuie. Nu există cum trebuie, există ce simte fiecare aici, în suflet(…)”, a mai transmis liderul AUR.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News