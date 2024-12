Liderul rebel Ahmed al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jolani, a mai spus că va dizolva forțele de securitate ale fostului regim.

Filmulețe în care mii de prizonieri sunt eliberați din închisoarea Saydnaya – numită „abator uman” – au apărut duminică, după prăbușirea guvernului Assad.

Emotional scenes as women and children are liberated from the dungeons of Assad. From Sednaya prison in Damascus #Syria known as „the human slaughterhouse” where women were raped, tortured, and abused.#ردع_العداون pic.twitter.com/2OiImhDXkp