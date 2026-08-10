Punga conține aproximativ 2 kg de fructe și legume care, deși nu mai îndeplinesc standardele estetice, sunt bune de consum, asigură reprezentanții lanțului de nemțesc. Prețul: doar 5 lei.

„Lidl România introduce în magazine Punga antirisipă, o nouă inițiativă menită să contribuie la reducerea risipei alimentare prin valorificarea fructelor și legumelor care nu mai îndeplinesc standardele estetice de prezentare la raft, dar care își păstrează calitatea și sunt în continuare potrivite pentru consum”, se precizează într-un comunicat de presă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Retailerul subliniază că pungile nu vor include produse alergene, precum țelina sau păstârnacul.

Proiectul este implementat deja în peste 20 de țări, iar în 2023 a salvat peste 100.000 de tone de fructe și legume.

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