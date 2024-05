Liliana Mursa, învăţătoarea care a renunțat la bănci și la catedră: „Eu nu rezonez cu modelul tradițional, vreau altceva pentru copii. Un mediu mult mai cald și mai apropiat de realitate”

Și-a început activitatea în 1986, la școala din satul Gârde, comuna Bistra. Apoi, a schimbat destine, timp de 25 de ani la școala din Gura Roşiei, comuna Roşia Montană. Din 2014, predă la unitatea de învățământ din orașul Abrud. A ajuns la finalului a celei de-a doua generații de elevi la această școală și va mai lua o generație, înainte de a ieși la pensie.

Peste tot pe unde a predat, învățătoarea a reușit să transforme școala într-o veritabilă plăcere pentru elevi. Liliana Mursa este, din 2016, profesor Merito, fiind recompensată pentru întreaga activitate depusă la catedră. Proiectul aduce în atenţia românilor „profesorii exemplari, aceia care schimbă România în bine pentru eternitate”.

O clasă diferită față de normalul din sistem

Imagine cu clasa învățătoarei de la școala din Abrud

În clasa Lilianei, totul este diferit: clasicele bănci au fost înlocuite de nişte mese rotunde, pereţii sunt împânziţi de materiale didactice, iar învăţătoarea nu are catedră, preferă să stea printre copii.

Începând cu anul 2006, a avut acces la instrumente și metodologii care i-au ușurat mult munca. În primul rând, a început să implementeze un program pentru copiii romi cu cei de la asociația OvidiuRo. A început cu un training la București, iar apoi, în septembrie 2006, a organizat ea însăși un atelier cu 60 de copii la Gura Roșiei.

Au urmat traininguri în țară, trei conferințe naționale la Abrud, iar în 2011 a ajuns să coordoneze toate atelierele OvidiuRo din Alba și Hunedoara, cu peste 1.000 de copii. Și în prezent, învățătoarea este voluntar OvidiuRo, atunci când este solicitată pentru diverse activități.

„Prin intermediul acestei asociații am cunoscut-o pe Daniela Stoicescu, președinte al Asociației IninitEdu, comunitate cu care mă identific. Noi îi spunem «tribul Merito», suntem undeva la 60 de mentori, profesori de învățământ preșcolar și primar, care ținem foarte aproape. După mine, este cea mai coagulată comunitate de profesori din România, la acest moment. Aici lucrăm pentru copii, la firul ierbii”, spune Liliana Mursa, care și-a dedicat ultimii ani și activităților de transmitere a experienței sale către colegii mai tineri.

„Tribul Merito” a fost implicat, ulterior, în proiectul Edu Networks. Școlile admise în acest program beneficiază de acces la resurse, instruire, consultanță, mentorat, facilitatori profesioniști și instrumente de lucru noi și moderne.

Mentor pentru viitorii dascăli

Învățătoarea din Abrud a continuat activitatea de mentorat în cadrul platformei alfabetar.ro, un proiect înființat în 2023 și care oferă resurse gratuite pentru orice profesor din România, în domeniul literației.

Moment din tabăra de literație organizată în 2023

„Clasa mea a fost aleasă, în 2023, de asociația Ave România și Infint Edu, în parteneriat, să đesfășoare o tabără de literație în școala de la Abrud. Este o școală normală, etalon pentru România, fără copii selectați, fiind o comunitate mică. Am demonstrat și prin această tabără, că atunci când lucrezi cu copiii, ești perseverent, și ai curajul să aplici niște metode mai diferite, obții rezultate foarte bune. Am realizat 22 de filmulețe care se regăsesc pe platforma alfabetar, unde profesorii au acces pentru a vedea cum se lucrează. De aici, ține de fiecare ce preia și cum preia”, spune învățătoarea.

Pe lângă această activitate, Liliana Mursa este mentor și pentru viitorii dascăli. Elevii de la profilul pedagogic de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, pe care l-a urmat și ea în urmă cu aproape 40 de ani, vin la clasa ei pentru a face practică și a vedea cum se predă într-o clasă ieșită din comun.

Imagine cu clasa învățătoarei de la școala din Abrud

„Clasa mea este altfel, din toate punctele de vedere. Ca design, în primul rând, am furat câte un pic din sistemele internaționale, acolo unde am avut ocazia să văd metode aplicate în România și am avut curajul să încerc. Eu mi-am construit tot ce este în clasă. Școala mi-a dat o sală de clasă, pe care eu mi-am aranjat-o fiindcă eu nu rezonez cu modelul tradițional, vreau altceva pentru copii. Un mediu mult mai cald și mai apropiat de realitate. Copiii lucrează în grupuri, încă din clasa pregătitoare. Eu folosesc tot timpul colaborarea și cooperarea, iar acești copii sunt pregătiți pentru a lucra în echipă. Îi inspir prin răbdare, prin pregătire, prin aplecarea asupra fiecărei situații și asupra fiecărui copil”, mai spune Liliana Mursa.

A renunțat la bănci și a adus mese la care stau 4-5 elevi și care pot, astfel, să lucreze în grup. Învățătoarea nu are, în clasă, dulapuri închise, doar dulapul cu documente personale are uși, care nu sunt închise cu cheia. În rest, totul este deschis. Raftul cu materiale este la dispoziția copiilor pentru activitățile diferite desfășurate într-o zi de curs.

Adunarea din fiecare dimineață

Elevii, în spațiul de întâlnire al clasei Lilianei Mursa

Clasa are un spațiu de întâlnire, unde în acest an a fost pusă și o canapea și unde are loc adunarea în fiecare dimineață. „Copiii citesc foarte mult și noi ne începem fiecare zi cu momentul de lectură de 20 minute”, afirmă Lili.

De altfel, clasa are o bibliotecă bogată în cărți, oferite de edituri și chiar de Ambasada Norvegiei. „Nici nu știam cât de grozavi sunt scriitorii norvegieni la cărțile pentru copii. Nu toți copiii au posibilitatea să își cumpere constant cărți și, atunci, biblioteca clasei suplinește acest lucru. Avem și un club de lectură, unde elevii citesc cărți din biblioteca noastră”, spune învățătoarea, care a completat că în acest an școlar a fost, mai mult decât în altă perioadă, și consilier psihologic pentru copii și pentru părinți. La clasa doamnei Lili, părinții vin permanent și asistă la ore. În funcție de o planificare, orice părinte sau orice altă persoană poate să asiste la orele de curs.

În trecut, învățătoarea a decretat ca ziua de joi să fie fără teme. În prezent, periodic, stabilește chiar și o săptămână fără teme. Clasa are un spațiu în aer liber, unde, când timpul de afară permite, se desfășoară diverse activități educative. În plus, în urma taberei de literație din 2023, a fost realizată o alee terapeutică în curtea școlii.

În această tabără, cei 25 de elevi au pornit de la o problemă reală pe care au identificat-o în comunitatea lor, respectiv nevoia de a avea în proximitate un spațiu de relaxare. Au căutat o soluție, explorând texte informative și literare cu metode specifice ariilor de intervenție ale literației, precum: vocabular, fluență, comprehensiune. Proiectul în sine a constat în realizarea unei alei terapeutice în curtea Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu”, la care au acces toți oamenii din comunitate.

Concepte integrate în situații de viață

Liliana Mursa spune că premiul Merito i-a oferit și onoarea de a împărtăși și de a da mai departe tot ce a învățat ea în zecile de ani de muncă cu copiii. Împreună cu colega Mihaela Negru, învățătoare în localitatea Cărpinș, comuna Roșia Montană, a înființat în urmă cu doi ani un grup de mentorat pe WhatsApp, în special pentru debutanți.

„Ni s-au alăturat foarte mulți profesori din toată țara care aveau nevoie de idei, de o validare la început de carieră. Suntem, în total, 55 de profesori. Sunt mulți oameni pe care nu i-am văzut niciodată. Au nevoie de sfaturi înaintea inspecțiilor, concursurilor, în momentul în care începe școala. Experiența noastră le arată o altă perspectivă. Vrem doar să vadă că există oameni în jurul lor care îi sprijină”, completează învățătoarea din Abrud.

Liliana Mursa și copiii

Lili lucrează cu copiii altfel decât un învățător obișnuit. „Nu îi pregătesc pe copii pentru ceva, pentru clasa a V-a de exemplu, ci pentru orice. Pentru a face față situațiilor de viață. Mereu fac acele conexiuni cu viața. La mine nu există să predau un concept fără să îl integrez într-o situație de viață. Așa i-am conștientizat pe copii de nevoia de învățare sistematică, permanentă și consecventă. La Matematică, de exemplu, la unități de măsură pentru lungimi, copiii au fost provocați să numere câți pași fac până acasă. La aproximări și rotunjiri, au avut o listă de cumpărături și o sumă de bani și au calculat ce și cât pot lua. Astfel, văd cum pe unii îi inspir, se vede progresul lor. Cei care provin din familii cu un nivel de viață ridicat, cu resurse, au mult mai multe șanse. Și atunci, mă aplec foarte mult și asupra celor care nu aceste șanse. Noi, dascălii, avem o misiune în locurile unde ajungem, o misiune mai presus de un om obișnuit”, a mai afirmat cadrul didactic.

Mulți din foștii elevi au ajuns profesori, învățători, ingineri sau medici. „Am în actuala generație o elevă de etnie romă, cu aptitudini grozave de viitor dascăl. Mi-a spus că vrea să fie învățătoare și mi-a cerut zilele trecute care sunt etapele lecției. Am rămas cu gura căscată. I-am zis că este doar în clasa a IV-a și să o lase până la liceu, că este timp. Mi-a zis că vrea să vadă de acum ce trebuie să facă în fiecare etapă. Una dintre misiunile mele pe viitor va fi ca acest copil să ajungă învățător”, dezvăluie Liliana Mursa. Învățătoarea spune că curriculum-ul școlar este bun, dar sunt probleme la implementare și la formarea profesorilor pentru o altă abordare.

Proiect al elevilor prin care au realizat un muzeu al familiei

„Eu nu merg doar după manuale, merg pe proiecte, iar planificările sunt pe unități tematice. Abordăm texte și din afara manualelor, iar rezultatele sunt foarte bune. Eu cred că aș desființa sistemul de notare până spre finalul clasei a V-a. În schimb aș introduce acea evaluare observativă, un alt mod de a vedea elevul în întregul lui. Calificativul reflectă un moment din școală. Dacă stai să te apleci asupra lor, pot fi excepționali în anumite momente, ceea ce depinde de foarte multe cauze și situații punctuale. Pe finalul clasei a IV-a eu convertesc calificativul în notă tocmai pentru ca trecerea să fie mult mai ușoară”, mai afirmă învățătoarea.

Liliana vrea, în final, să adreseze o invitație ministrului educației, de a vizita clasa ei de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud. „Până ce acești oameni nu văd ce se întâmplă la fața locului, orice decizie vor lua nu va da rezultatele scontate”, conchide Lili, dascălul „altfel” din Munții Apuseni.

Sursa foto: Liliana Mursa

