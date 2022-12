Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că plafonarea prețului la 60 de dolari pe baril pentru petrolul rusesc, convenită vineri de UE, va reduce semnificativ veniturile Moscovei, informează Al Jazeera.

„Ne va ajuta să stabilizăm prețurile globale ale energiei, în beneficiul economiilor emergente din întreaga lume”, a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe Twitter.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russias revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y