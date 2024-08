Drone ucrainene au incendiat mai multe rezervoare la depozitul de petrol Glubokinskaia din regiunea rusă Rostov, au anunţat miercuri mai multe canale ruseşti de Telegram, relatează Reuters.

Guvernatorul Rostovului, Vasili Golubev, a declarat pe Telegram că patru drone lansate de Ucraina au fost distruse deasupra regiunii, dar nu a menționat un atac asupra unui depozit de petrol.

„În jurul orei 03:00 (ora Moscovei), patru UAV-uri au fost doborâte în regiunea Rostov. Potrivit datelor preliminare, nu există victime. Informaţia este în curs de clarificare”, a scris el pe canalul său Telegram.

Canalul Telegram Baza, care este apropiat de serviciile de securitate ale Rusiei, a declarat că trei rezervoare au luat foc la un depozit de petrol din districtul Kamensky din regiunea Rostov, după ce două drone au căzut în zonă. Mai multe videoclipuri de pe rețelele de socializare au arătat un incendiu masiv la fața locului.

🔥The Ukrainian Armed Forces attacked by UAVs an oil depot in the Rostov region.



The attack on the oil depot, located near the village of Molodezhny in the Kamensky district of the region.



At the moment, three tanks are burning. 😁👏💪🇺🇦❤️ pic.twitter.com/Y2YAQOKZ4m