„Faceţi doar ceea ce face un partid cum e PSD. Spuneţi oamenilor adevărul. Să le aducem aminte ce au făcut şi care este alternativa cu ăştia. Noi nu am stat mult la guvernare. 13. 11 cu doi. La fel ca şi ei”, a spus Dragnea, la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene a PSD Iași.

Preşedintele PSD a arătat că încet, încep, o să iasă la iveală adevăraţii penali, care au jefuit milioane de euro.

„Mai e puţin,. Lupta este foarte foarte grea, lupta este turbată, şi de aceea sunt şi nervoşi, pentru că zi de zi ies la iveală alte abuzuri, nedreptăţi, şi simt că se apropie ziua când vor trebui să dea socoteală”, a spus el.

Dragnea a lansat un atac la adresa Klaus Iohannis.

„I-am văzut că sunt foarte nervoși, în frunte cu Iohannis și te întrebi: de ce e omul ăla atât de nervos alături de slugile lui? Concluzia mea este că ei sunt nervoși pentru că nu vor ca românii s-o ducă mai bine. Este singura explicație pe care mi-o dau. Numai dacă îți urăști propriul popor atât de mult cât o fac ei, poți să fii nervos și să blochezi toate aceste măsuri care aduc bunăstare românilor”, a spus el.

Dragnea a continuat: „L-am văzut că ne-a atacat pe Sănătate. Să-i fie rușine ! Uită cu cât cinism câte spitale a închis partidul pe care l-a condus. A uitat câte spitale am redeschis noi, câte investiții am făcut în spitale. Numai în acest an sunt 16 miliarde de lei în plus la Sănătate, față de ce-a făcut Cioloș. A uitat că am mărit salariile la medici și la personalul medical,” a spus Liviu Dragnea.

