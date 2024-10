„M-am întors în Ucraina pentru a patra oară în calitate de secretar al apărării, demonstrând că Statele Unite, alături de comunitatea internațională, continuă să fie alături de Ucraina”, a scris scurt Austin pe Twitter.

Im back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK