„Astăzi este sfârşitul a 54 de ani de domnie a familiei Assad în Siria. Acesta este singurul regim pe care l-am cunoscut toată viaţa mea”, a declarat Zaher Sahloul, un medic siriano-american care a organizat misiuni medicale, inclusiv în spitalele din Alep care au fost vizate de bombardamente rusești.

„Nu plâng prea des, dar astăzi am făcut-o. Au fost 14 ani lungi de oroare. Acesta este momentul nostru de Zidul Berlinului”, a spus el.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x