„Mulțumesc celor aproape 1.900 de colegi care mi-au dat încrederea. Îl felicit pe Florin Cîțu pentru alegerea ca președinte al PNL. De-a lungul carieriei mele de 31 de ani am apăratat valorile liberale și am acționat pentru a pune în practică idealul valorilor liberale. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile politice. Voi continua să acționez cum am făcut-o și până acum alături de colegii mei. Demisia mea din fruntea Camerei Deputaților va fi luni pe masa președintelui ales Florin Cîțu”, a declarat Ludovic Orban.

Vă anunț acum că între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat. Ludovic Orban:

La plecarea de la Romexpo, întrebat de demisia lui Ludovic Orban, Florin Cîțu a anunțat că șefia Camerei Deputaților „va rămâne la PNL” și va fi negociată o majoritate pentru votarea viitorului președinte.

Premierul Florin Cîțu a câștigat alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL în urma Congresului de sâmbătă de la Romexpo. Florin Cîțu a obținut 2.878 dintre voturile delegaților liberali, în timp ce contracandidatul său Ludovic Orban a obținut 1.898.

Foto: Vlad Chirea

Florin Cîțu este noul președinte al PNL. L-a învins pe Ludovic Orban la o diferență de aproape 1.000 de voturi

PNL: primul congres pe TikTok. Nu insultați stadionul!

A murit Alexandru Sassu. Fostul președinte al Televiziunii Române avea 65 de ani

