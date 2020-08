“Eu nu i-aş spune moţiune de cenzură, ci poţiune de cianură. (…) Este un act de iresponsabilitate politică să depui moţiune de cenzură, să profiţi de o majoritate care a rezultat în urma unor alegeri de acum aproape 4 ani, pentru a întoarce România înapoi. Din fericire, în 4 noiembrie, guvernarea PSD, care făcea un rău imens României, a fost oprită ca prin minune”, a declarat Orban.

Premierul a adăugat: “Din punctul nostru de vedere, PSD nu mai are ce să caute la guvernare, iar cei care vor hotărî cine va guverna ţara sunt românii, care sunt chemaţi la urne la alegerile locale din 27 septembrie şi la cele parlamentare pe 6 decembrie”.

Premierul a refuzat să spună cu ce parlamentari a negociat până în prezent.

“Negocierile nu sunt publice, ar fi culmea să vă dau acum lista cu parlamentarii cu care am negociat, ca să ştie PSD cu cine am negociat. (…) Voi comunica o previziune înainte de vot, aşa cum am făcut şi la celelalte evenimente importante, moţiuni”.

“Guvernul este confruntat cu provocări fără precedent de luni bune. În aceste condiţii să vină un partid să depună moţiune de cenzură, să lase ţara fără guvern, este un act de iresponsabilitate faţă de destinul acestei ţări”, a mai spus prim-ministrul.

