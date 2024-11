În sondajul realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), pe primul loc la alegerile prezidențiale este preşedintele PSD Marcel Ciolacu, cu 29% din opţiuni, urmat de șeful PNL, Nicolae Ciucă, cu 19% din intenţiile de vot.

Liderul AUR, George Simion, se află pe a treia poziţie, cu 17 procente, iar Elena Lasconi, candidata USR, este pe locul al patrulea, cu 16% intenţii de vot.

Pe a cincea poziţie se situează fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană, cu 9 procente, urmat de fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, cu 5%.

Ei sunt urmați de liderul UDMR Kelemen Hunor, Ludovic Orban de la Forţa Dreptei şi candidatul independent Călin Georgescu. Toți trei îşi împart ultima poziţie, cu câte un procent din intenţiile de vot.

Sondaj: 57% din români cred că țara merge într-o direcție greșită

De asemenea, 70% dintre respondenţi au declarat că în mod sigur vor merge la vot, iar 57% dintre ei sunt de părere că România se îndreaptă către o direcție greșită.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-6 noiembrie 2024, pe un eşantion de 1.150 de subiecţi, prin metoda face-to-face (n.r. – față în față).

Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3%. S-au realizat ponderări pe criterii precum: nivelul de educaţie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News