De Adrian Ilie,

„În ultimă instanţă, ca să fiu foarte sincer, PNL, eu, în calitate de preşedinte al PNL şi de premier desemnat, am arătat şi arăt totodată deschiderea spre dialog, prezint starea de fapt, toate argumentele pentru învestirea Guvernului, dar, în mod evident, deciziile le iau formaţiunile politice în organismele lor statutare. Am încredere că putem reuşi din prima învestirea Guvernului, dar, în mod evident, putem fi pregătiţi pentru orice altă situaţie. Iar a doua situaţie va presupune o abordare total diferită, pentru că vom ajunge la a doua învestire de Guvern, iar în cazul în care Guvernul nu va fi învestit de Parlament vom avea alegeri anticipate, adică ajungem la ceea ce am spus noi, ca primă preferinţă. Sigur, trebuie să suportăm în această perioadă toate ilegalităţile, toate prostiile, toate deciziile aberante pe care le iau nişte rămăşiţe guvernamentale care au fost demise prin moţiune de cenzură. Iar cei care menţin aceşti oameni la putere, de fapt, sunt complici, sunt coresponsabili pentru ilegalităţile pe care le fac, pentru toate deciziile care antrenează consecinţe defavorabile pentru români”, a declarat Orban, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL.

El a anunţat că PNL va depune lista Guvernului şi programul de guvernare în termenul constituţional stabilit. Totodată, liberalii vor propune „un calendar cât mai rapid pentru învestirea Guvernului”, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să aibă loc votul de învestitură în plenul Parlamentului.

„În prima rundă de negocieri am arătat deschidere şi am acceptat foarte multe propuneri pe care ni le-au formulat partenerii noştri. Astăzi nu cred că există vreun motiv serios ca vreunul dintre partenerii noştri să nu ia decizia de a susţine învestirea Guvernului condus de mine. Vom avea, începând de mâine, a doua rundă de discuţii. Deja am luat decizii în PNL pentru a facilita respectarea înţelegerilor pe care le-am avut cu partenerii noştri şi pentru a introduce în programul de guvernare elemente care ne-au fost solicitate de parteneri”, a arătat liderul liberal.

Orban a precizat că PNL susţine proiectele USR, precum alegerea primarilor în două tururi sau abrogarea recursului compensatoriu, dar a subliniat că adoptarea acestora nu depinde în exclusivitate de liberali.

„Nu poate să i se ceară PNL ce nu poate da PNL. Noi putem să susţinem, cu parlamentarii noştri, proiecte legislative pe care, de altfel, le susţinem. Dar nu poţi să spui că nu învesteşti Guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau altă formaţiune politică nu votează un proiect de lege. Eu aşa ceva nu am întâlnit, vă spun sincer, să ni se pună nişte condiţii, care nu depind de noi”, a explicat el.

Citeşte şi:

Blocaj în Parlament. Proiectele cu care USR condiţiona votul pentru noul Guvern nu au ajuns pe ordinea de zi. Pro România, de partea PSD. UDMR a lipsit suspect de la şedinţă

Interviu cu Raluca Turcan, unul dintre liderii PNL, despre ultimele negocieri pentru susținerea Guvernul Orban în Parlament: ”Se va găsi un acord, astfel încât Guvernul Dăncilă să devină istorie”

Adrian Ţuţuianu, vicepreședinte Pro România: Viorica Dăncilă nu va intra în turul doi și în PSD vor fi lupte crâncene. Acela ar putea fi momentul unei alianțe de stânga!”

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat