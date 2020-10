„Reglementările privitoare la situația modului de organizare a procesului educațional se referă la învățământ și la preșcolari, adică la grădinițe. Cele două trepte, 1 și 3 la mie, nu afectează desfășurarea altor activități, cum sunt activitățile în crește și activitățile în after-school-uri. Nu fac obiectul reglementării”, a explicat premierul Ludovic Orban.

Acesta a continuat: „Sigur că, odată cu organizarea cursurilor online, after school-ul nu prea mai poate să funcționeze, pentru că dacă elevii nu se duc la școală și participă online la procesul educațional, nici after school-ul nu prea va mai putea funcționa. Dar after school-ul și creșele nu sunt în cadrul reglementărilor. Nu fac parte din activitățile care intră sub restricții atunci când este depășit indicele de 3 la mie”.

Școlile din București ar putea intra în scenariul roșu, adică activități didactice exclusiv online, după ce ieri, 18 octombrie, Bucureștiul a depășit pentru prima dată pragul de 3 privind rata de infectare la mia de locuitori.

Decizia va fi luată însă de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, în ședința care va începe la ora 15:00.

