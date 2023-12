Forțele de Apărare ale Israelului spun că au primit informații potrivit cărora mai mulți membri ai Hamas, înarmați, se ascund în clădirile din apropiere și au condus un asalt asupra acestora.

„Teroriștii au pregătit o ambuscadă în zonă și erau pregătiți să atace forțele noastre atunci când acestea s-ar fi deplasat pe drumul principal. Forțele au intrat pe una dintre alei, în spatele inamicului, i-au surprins și au tras asupra teroriștilor”, precizează IDF.

La finalul înregistrării video, se văd cadavrele mai multor bărbați înarmați, imaginile fiind blurate.

Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional:

Footage released by the IDF shows troops of Nahal Infantry Brigade’s 931st Battalion battling Hamas operatives in northern Gaza’s Jabaliya. The end of the video shows the bodies of several gunmen. pic.twitter.com/TPmIMGRa0M