O reacție a venit și din partea directorul executiv al organizației Médecins Sans Frontières US (Medici Fără Frontiere – n.r.), Avril Benoît, care a acuzat SUA că devin „complice la carnagiul din Gaza”.

Secretarul general al Amnesty International, Agnès Callamard, a declarat că decizia Statelor Unite de a se opune prin veto rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind încetarea focului în Gaza este „moral de neiertat și reprezintă o încălcare a datoriei SUA de a preveni crimele atroce și de a susține dreptul internațional”, relatează The Guardian.

O lovitură israeliană asupra orașului Khan Yunis, din sudul Fâșiei Gaza, a ucis șase persoane, în timp ce alte cinci au murit într-un atac separat la Rafah, a anunțat sâmbătă Ministerul Sănătății condus de Hamas, relatează The Guardian.

08 dec. - Acum 11 ore Israelul crede că armata sa are nevoie de încă 3-4 săptămâni pentru a finaliza operațiunile din orașul Khan Yunis

Armata israeliană are nevoie de încă 3-4 săptămâni pentru a finaliza ofensiva militară din orașul Khan Yunis din sudul Fâșiei Gaza și de o perioadă similară după aceea pentru a încheia prima etapă a războiului din enclava palestiniană împotriva Hamas, relatează site-ul de știri Walla, potrivit The Times of Israel.

Citând un oficial israelian de rang înalt, Walla scrie că SUA nu au dat Israelului un termen limită strict pentru încheierea războiului, dar notează că Washingtonul a transmis Ierusalimului că timpul se scurge. Oficialul a menționat, fără a face alte precizări, că Israelul și SUA nu sunt de acord în privința duratei războiului, Israelul opunându-se ideii de a finaliza operațiunile în decurs de o lună.

Potrivit oficialului, administrația Bide ar vrea ca armata israeliană să-și încheie ofensiva până la sfârșitul lunii decembrie, dar Israelul consideră că are nevoie până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Mesajul americanilor este că ei ar dori să ne vadă terminând luptele mai repede, cu mai puține daune pentru civilii palestinieni și mai multă asistență umanitară pentru Gaza. Și noi am dori ca acest lucru să se întâmple, dar inamicul nu este întotdeauna de acord”, a declarat oficialul citat.

„Americanii înțeleg acest lucru și lucrăm împreună. Noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi”, a precizat oficialul.