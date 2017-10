La patru luni de la cumplitul atac căruia i-a căzut victimă chiar în biserica ”Sf. Cuv. Parascheva” din București – când un bărbat l-a înjunghiat de mai multe ori -, preotul Stelian Păduraru s-a întors în altarul în care era să-și găsească groaznicul sfârșit. A slujit, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, în fața a sute de credincioși. I-a miruit și le-a dat binecuvântarea sa enoriașilor care, la rându-le, s-au rugat pentru el. ”M-am luptat cu secunda vieții și cu secunda morții…”, spune părintele Stelian atunci când nefericitul episod i se reaprinde în memorie.

S-au scurs aproape patru luni de când trupul părintelui Stelian a fost străpuns de mai multe ori de lama unui cuțit mânuit de un bărbat cuprins parcă de o ură de nestăvilit. Patru luni în care fața bisericească a suferit cumplit de pe urma brutalului atac, răstimp în care nu a încetat nici o clipă să se roage întru vindecarea sa și, mai ales, pentru salvarea sa din ghearele unei morți care părea că nu-i dă pace.

” S-a întâmplat într-o zi de marți, pe 20 iunie, eram la sfânta biserică. Mă sculasem de dimineață, am fost la niște bătrâni, săvârșisem o sfeștanie…Eram în partea stângă (n.r. a altarului)…A venit o doamnă cu un copilaș(…) care are doi nepoței, unul era bolnav și a venit să ne rugăm pentru el(…)Locul acesta este locul meu preferat. Citeam pomelnicele și am zis să facem o rugăciune pentru fetița care era bolnavă. Când am ajuns la pomenirea numelui a venit o persoană care era în strană, în partea dreaptă…”, pășește printre amintiri părintele Stelian.

Acum, fața bisericească vorbește ca despre o minune pe care Dumnezeu a săvârșit-o cu el. Despre faptul că puterea divină l-a ocrotit si l-a izbăvit chiar în biserică. Răsplata sa este, așa cum ne-a spus, dorința de a duce o viață mai bună…Să mai îndrepte ce e de îndreptat în viața ce i-a fost oferită în dar precum unui nou născut.

Orice ar face, preotului înjunghiat cu brutalitate în altar nu îi poate ieși din memorie acel om pe care nici măcar nu-l cunoștea, un personaj malefic care a vrut să-l ucidă, din motive doar de el știute, chiar în biserică, în timpul slujbei și al rugăciunilor.

”Era cu capul acoperit și i-am zis să-și descopere capul și să-mi spună numele ca să-l pot mirui și pe el. A spus numele, ne-am rugat și pentru el…Copiii erau îngenuncheați aici, între două doamne. S-a apropiat și năpustit asupra mea…M-a lovit în partea stângă și m-a împins spre sfântul altar. Nu m-am așteptat să se comporte în felul acesta. (…)M-a lovit la torace cu o lovitură sălbatică, întunecată. Și el (n.r. atacatorul) era cuprins de un lucru necurat. Eu am ocolit Sfânta Masă din Sfântul Altar și probabil neputând să mă mai atingă mi-a împins obiectul, despre care aveam să aflu că era un cuțit, în stomac. Am ieșit din biserică, în curte(…)Am simțit durerile și parcă curgea pe mine apă multă…Am zis că am transpirat…Emoțiile și șocul prin care am trecut…Dar uitându-mă atent am văzut că este sânge”, povestește, cuprins de emoție, părintele Stelian.