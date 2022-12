Mădălina Ghenea a aflat din presă că este chemată în instanță de o firmă specializată în recuperarea creanțelor care a dat-o în judecată. Actrița a explicat că totul a pornit de la o factură telefonică pe care nu a plătit-o, suma fiind una foarte mică. De ceva timp, Mădălina Ghenea s-a mutat din România și nu mai folosea acel numărul de telefon de foarte mult timp.

Primul termen de înfățișare ar fi avut loc săptămâna viitoare, potrivit informațiilor apărute portalul instanțelor de judecată. După ce a aflat de această situație, Mădălina Ghenea a rezolvat problema în mai puțin de 10 minute. Ea a luat legătura cu compania respectivă și a plătit factura restantă. Drept urmare, actrița nu va mai fi nevoită să se prezinte în fața judecătorilor și procesul nu va mai exista.

„Ca urmare a unui articol tendențios din presa de scandal din România, care mi-a fost adus la cunoștință ieri, am aflat cu surprindere că sunt parte într-un dosar litigios. Imediat am apelat la avocații cu care colaborez în România, care m-au lămurit foarte repede despre ce este vorba. În fapt, toată tevatura este legată de neplata unei facturi telefonice de o valoare foarte mică, factură aferentă unui număr pe care eu nu îl folosesc. Astfel, așa cum se procedează automat în mii de cazuri, societatea angajată de firma de telefonie pentru recuperarea unor astfel de facturi, pentru că nu m-a găsit în țară, a intentat un proces având ca obiect ceea ce se numește „cerere de valoare redusă”. Am luat legătura cu această firmă și în 10 minute am rezolvat problema, iar litigiul va fi închis înainte să înceapă (vedeți capturile din conversația cu ei care dovesc acest fapt). Așadar, mă bucur să îi anunț pe cei care sunt îngrijorați de mine și au scris că mă aflu într-o „situație delicată, din cauza unor datorii”, că e momentul să se liniștească „pentru că nici nu a fost, nici nu va fi cazul de așa ceva”, a transmis Mădălina Ghenea pe contul de Instagram.

De asemenea, actrița a postat capturi cu conversația pe care a avut-o cu cei cărora trebuia să le facă plata, iar problema a fost rezolvată neașteptat de repede. Mădălina Ghenea nu a știut de situația cu compania de telefonie mobilă, astfel că aceștia au vrut să o dea în judecată pentru neplata unei facturi. Vedeta a ales să plece definitiv din România în urmă cu mai mulți ani, ea locuind în prezent în Italia împreună cu fetița ei.

„Eu sunt un om credincios și nu mă ocup cu aceste mizerii”

Mădălina Ghenea a fost foarte supărată când a aflat că s-a scris că ar avea datorii în România, motiv pentru care a răbufnit și a spus că o astfel de situație nu există și nici nu va exista vreodată. Mai mult, ea a precizat că nu se află în nicio situație delicată.

„Chiar sunt curioasă ce mai inventați!? (…) Situația voastră este destul de delicată, a mea nu este cu siguranță, oricât de mult încercați să dovediți contrariul prin aceste giumbușlucuri penibile. Amenințați că dați nu știu ce materiale, le tot dați din 2014, mă întreb oare ce se întâmplă dacă încep și eu să dau de astăzi informații, documente, poze… dar eu sunt un om credincios și nu mă ocup cu aceste mizerii. Dosarul penal deschis din 2019 în Italia devine din ce în ce mai stufos și cu siguranță veți fi trași la răspundere pentru toate amenințările (gratuite) cu moartea. Dacă o să mă omorâți așa cum mă amenințați de ani de zile, să știți că poliția și avocații au toate dovezile și toate documentele. Și toate pietrele pe care le aruncați spre mine eu nu vi le arunc înapoi, ci construiesc un nume cu ele, un nume pe care de 8 ani încercați să îl murdăriți”, a mai transmis Mădălina Ghenea.

