Aceasta susține că ar plăti bucuroasă, dar nu are de unde, pentru că a rămas fără loc de muncă. Ministerul de Externe a cerut întrebările pe email de la ziar.

Am luat legătura cu persoana invocată în mail. În vârstă de 67 de ani, femeia locuiește în nordul Italiei la o doamnă care o ține în casă, temporar, fără să plătească chirie. În schimbul acestui hatâr, ea are grijă de casă.

A făcut asta de nenumărate ori, iar sănătatea ei, din cauza stresului s-a șubrezit. A avut nenumărate probleme cu inima și vrea să se întoarcă în țară.

„Mi-am făcut bagajele să plec. Am sunat pe 10 martie să rezerv avion și am aflat că de pe 8 martie sunt închise aeroporturile. Am rămas blocată aici, fără bani. Toți banii mei sunt 140 de euro. Stau la o femeie acum, dar muncesc cu vârf și îndesat pentru o cămăruță. Vreau să vin în țară, nu mă mai ajută sănătatea, nu mai am voie să lucrez.”, povestește bătrâna.

„Să vedeți ce anunț au dat în presă. Că ne ajută, că sunt zboruri umanitare, noi așa am înțeles. Îmi pusesem toate speranțele în statul român. M-am înscris și eu pe listă, să plec din Italia.”

Numai că, atunci când reprezentanții Consulatului au sunat-o, a fost ca o lovitură în plex.

”Mi-au spus că zborul e 250 de euro. Eu le-am spus: Dar de unde, toți banii mei sunt 140 de euro? Ei au spus să stau liniștită că mai negociază, apoi au zis că pot să reducă la 220 de euro”, susține femeia.

A renunțat temporar la zbor și speră să mai poată sta în gazdă măcar o lună de acum încolo. A avut și alte motive.

„Ei mi-au spus să port mănuși și mască. Nu am așa ceva, nu se mai găsesc pe nicăieri. Apoi mi-au zis să pun și eu un fular mai gros la gură, că așa fac mulți oameni. Ei au zis că nu au echipamente de protecție. Mi-e frică să plec așa, am probleme cu inima. Am avut operații și în țară, și în Italia. ”

O altă problemă a fost faptul că a fost sunată foarte din scurt. „ M-au sunat de dimineață și mi-au spus să fiu la 15 la Trieste. Nu eram pregătită cu nimic.”, povestește femeia.

Libertatea a aflat că Blue Air pune la dispoziție statului zborurile speciale la prețul de 180 de euro, pachetul de bază, fără bagaje în plus, iar compania națională are tariful de 250 de euro de om, pasagerii plătindu-și locurile.

Directorul TAROM nu a răspuns la sms sau la telefon.

La solicitarea Libertății, Ministerul de Externe a cerut întrebările pe email. Vom reveni cu răspunsul.



