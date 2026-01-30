„Măicuța Beatrice” a determinat-o pe femeie să-i transfere și să îi dea chiar și personal zeci de mii de euro cu promisiunea că relația dintre ea și bărbat va fi din nou ca la început.

Cum sunt racolate victimele

Cazul reprezintă una dintre cele mai mari escrocherii de acest tip din ultimii ani. Mii de românce cad victime, în fiecare an, măicuțelor false care își promovează activitatea prin intermediul unor site-uri de internet și al rețelelor de socializare.

Falsa măicuță își promova activitatea prin intermediul unor site-uri

Autoarele sunt, de obicei, femei de etnie romă, care ajung să se îmbogățească în urma exploatării unor credințe și convingeri false, formate și ca urmare a lipsei de educație.

Victima din Satu Mare a ajuns la „Măicuța Beatrice”, cu numele real Biatrisa Matei (24 de ani), după ce a căutat pe internet o soluție la problemele din căsnicie.

A ajuns, astfel, pe un site care prezenta imaginea unei mănăstiri și a unei măicuțe reale, care se intitula tămăduitoare și clarvăzătoare și efectua ritualuri spirituale, dezlegări de farmece, clarificare a relațiilor, vindecare energetică, citire de cărți Tarot, rezolvarea problemelor cu alcoolul și altele. A găsit și un număr de contact și a sunat, convinsă fiind că este vorba despre o mănăstire. Se întâmpla în luna octombrie 2023. Escroaca își are domiciliul în Galați, dar locuiește în Ploiești.

Mesaje false pe site-ul „Măicuței Beatrice”

40.000 de euro cash, în gara din Satu Mare

„Eram de peste 20 de ani într-o relație consensuală cu iubitul meu, iar în cursul anului 2023, relația s-a deteriorat din cauza unor probleme pe care acesta le avea cu consumul de alcool. Am căutat pe internet cum aș putea să rezolv problemele pe care le aveam și am găsit o pagină a unei măicuțe, care se numea Măicuța Beatrice, despre care eram sigură că este de la ceva mănăstire, unde era afișat și un număr de contact. Avea la descriere faptul că poate ajuta persoanele în orice problemă de viață, dezlegare de farmece, vindecare alcoolici și alte lucruri”, a relatat femeia, după ce a mers la Poliție.

A sunat la numărul afișat și a purtat o discuție cu o persoană de sex feminin, căreia i-a cerut ajutorul în vederea salvării iubitului de la consumul de alcool. În urma discuțiilor telefonice, falsa măicuță i-a solicitat mai multe sume de bani în lei și euro, pe care i le-a transmis atât prin bancă, dar și cu ajutorul unor servicii de transfer bani și chiar personal, la Satu Mare. În total, în perioada 6 noiembrie 2023 – 8 martie 2024, a fost transferată suma de 87.600 de euro (80.000 de euro și 38.000 de lei).

Cea mai mare parte a banilor provin din împrumuturi. Polițiștii au folosit în anchetă inclusiv tehnici de ascultare a convorbirilor telefonice purtate de escroaca din Galați. Au fost interceptate, astfel, discuții din care a rezultat activitatea infracțională a femeii.

La un moment dat, pentru a da credibilitate „lucrării”, Biatrisa Matei a solicitat să îi fie transmise și mai multe lucruri ale bărbatului, cum ar fi obiecte de lenjerie, solicitare care a fost îndeplinită.

„După alte discuții, am stabilit ca Maica Beatrice să vină în Satu Mare pentru a ne cunoaște. A cerut suma de 40.000 de euro și 40 de lacăte, pe care i le-am înmânat personal. Ne-am întâlnit în 12 decembrie 2023, în zona gării. Atunci am fost convinsă că este persoana cu care am avut convorbirile telefonice și mi-a promis că toate problemele se vor rezolva”, a completat victima escrocheriei.

„Văd că ar fi ceva în neregulă”

Partenerul acesteia a aflat de situație în martie 2024. În urma unui scandal ce a avut loc în familie, victima i-a cerut banii înapoi, prin intermediul unui mesaj: „Nu știu cum facem, dar trebuie să ne vedem cumva să îmi primesc bani înapoi că am avut foarte mare scandal. Nu știu dacă voi mai putea rezista mult așa, mi-a cerut să plec din casă, dacă nu aduc toți banii înapoi în casă, inclusiv cei 40.000 de euro pe care ți i-am dat cash. Trebuie să găsești o soluție să recuperez tot”.

Bărbatul a sunat-o și el pe falsa măicuță, care a reușit, temporar, să îl convingă și pe el că „lucrarea” va avea succes și că de vină pentru întreaga situație ar fi o altă persoană, necunoscută. Convorbirea a fost interceptată de anchetatori:

„Bărbat: V-ați uitat în cărți?

Femeie: Da. Ă, deci… ceea ce am văzut eu este în felul următor: În momentul de față, văd că este… Cum să spun eu? Despre… așteptarea asta… Văd că ar fi ceva în neregulă, deci, într-adevăr, este ceva în neregulă.

Bărbat: În ce sens neregulă?

Femeie: În sensul în care că, îhm, ar fi ca o pată, e ceva ce nu mă lasă să văd bine ce este. Ca să pot să intru bine să văd ce este…, greșeala nu este nici de la noi, nici de la voi, trebuie să vedem în totalitate ce se întâmplă.

Bărbat: Am înțeles!

Femeie: Faptul că nu s-a întâmplat nimic este ceva! Este ceva. Asta este chestia, trebuie să ne interesăm, să stăm mai mult să ne documentăm, m-ai înțeles?

Bărbat: Da, da, da!

Femeie: Asta este situația, din cauza asta nu s-au văzut rezultatele, pentru că nu este ceva… simplu. Mă-nțelegi?

Bărbat: Înțeleg.

Femeie: Trebuie să intrăm să vedem. Iar cu vărsarea chipului persoanei ce a făcut toate aceste lucruri, tot la fel iese. Nu se arată chipul, se arată șters, deci nu se, nu se formează, nu știu dacă mă-nțelegi, nu se prinde ceara, m-ai înțeles?

Bărbat: … nici numele nu puteți afla?

Femeie: Nu! Nu! Nu! Asta este situația, nu se prinde ceara, s-a prins ceara în tot ceea ce am făcut noi, da nu s-a aprins acolo, înseamnă că este ceva în neregulă.

Bărbat: Cum să facem?

Femeie: … acea persoană a făcut o bară de protecție încât să nu vedem ori trebuie să ne documentăm, adică să vorbim mai multe și să vedem care este problema, m-ai înțeles?

Bărbat: Da, da, da! V-am înțeles!

Femeie: Eu îți spun să fii liniștit, să stai liniștit! O să vorbesc și am să te sun, mesaj eu nu pot să dau!”

Se folosea de cunoscuți pentru a încasa banii

Pentru a nu fi depistată, escroaca a cerut ca banii să fie virați pe numele altor persoane, din cercul de cunoscuți, care au ridicat banii și i-au predat acesteia. „Am fost rugată de verișoara mea, în data de 9 decembrie 2023, să o ajut să scoată o sumă de bani de la ghișeul MoneyGram, deoarece suma era blocată la acea agenție, având nevoie de bani pentru tratament medical. Am fost de acord și ne-am deplasat împreună la ghișeu, unde am dat cartea de identitate și am primit suma de 5.000 de euro, bani pe care i-am înmânat ei, fără a păstra vreo sumă de bani și fără a cunoaște persoana care i-a trimis”, le-a spus oamenilor legii una dintre persoanele folosite de Biatrisa Matei.

Aceasta a recunoscut relația cu victima sa și a susținut că ar fi primit, în total, suma de 35.000 de euro. Le-a mai spus polițiștilor că nu ar fi fost niciodată la Satu Mare, unde a primit cash 40.000 de euro.

„Nu ar fi fost sinceră, pentru că nu mi-a spus de la bun început că dorește să se despartă de soț din cauza amantului, fapt pentru care descântecele și activitatea făcută nu au avut un rezultat. Ulterior am fost de acord cu schimbarea lucrării, schimbând descântecul. Trebuia să îl fac pe soțul ei să nu o mai iubească și să fie părăsită pentru a putea rămâne cu amantul, lucru cu care a fost de acord. I-am spus costul acesteia, de aproximativ 10.000 – 15.000 de euro, bani pe care i-a trimis prin diferite metode de transfer. Nu m-am întâlnit vreodată cu ea și nici nu am avut discuții video, doar prin mesaje sau telefonic și nici nu i-am solicitat să trimită bunuri sau alte pachete prin servicii poștale”, astfel a încercat să se disculpe falsa măicuță.

În final, Biatrisa Matei a fost trimisă în judecată, iar în 15 ianuarie 2026 a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare, pedeapsă suspendată pe un termen de supraveghere de 3 ani. A fost obligată să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să-i restituie victimei sale suma de 80.800 de euro, respectiv să-i plătească daune morale în valoare de 5.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE