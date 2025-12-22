Majordomul șef și alte trei persoane ar fi furat vesela din Palatul Élysée

Un scandal neașteptat a zguduit Palatul Élysée, reședința oficială a președintelui Franței. Majordomul șef ar fi fost prins furând vesela din interiorul clădirii, pe care ulterior ar fi vândut-o pe Vinted, relatează BBC.

nProcurorii din Paris au anunțat că trei bărbați vor fi judecați în februarie 2026 după ce au fost identificați ca suspecți într-un caz de furt de bunuri considerate de patrimoniu național, evaluate la zeci de mii de euro. Printre aceștia se numără și majordomul șef al Élysée, care avea grijă de tacâmurile și vesela folosite la dineurile oficiale, ținute de președintele Franței alături de oficiali sau alți șefi de stat.

Ce piese au dispărut din colecțiile de argintărie de la Palatul Élysée

Anchetatorii au început investigațiile după ce șeful de argintărie al palatului a semnalat dispariția unor obiecte folosite la evenimente oficiale și recepții.

Piesele dispărute includeau porțelan caraacteristic din manufactura Sèvres, cupe de șampanie Baccarat, statuete și vase din cupru. În total, investigatori au recuperat aproximativ 100 de obiecte din locurile asociate cu suspecții.

Majordomul ar fi pus iesele furate la vânzare pe nu cont de Vinted

O parte din bunuri au fost descoperite după ce anchetatorii au găsit pe contul de Vinted al majordomului piese marcate “French Air Force” și “Sèvres Manufactory”, informații arătând că acestea nu sunt disponibile publicului larg, potrivit procurorilor.

Bărbatul ar fi avut doi complici care l-au ajutat să fure piesele din palatul președintelui

Pe lângă majordom, ancheta vizează și doi complici: un bărbat care locuia cu el și un altul acuzat că ar fi primit obiectele furate. Cei trei au apărut deja în fața instanței, fiind pus sub supraveghere judiciară și li s-a interzis să comunice între ei, să participe la licitații sau să își exercite activitățile profesionale până la proces.

Aceste acuzații includ furtul de bunuri mobile incluse pe lista patrimoniului național și complicitate la gestionarea de bunuri furate, fapte pentru care se pot da pedepse de până la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 150.000 de euro, potrivit procurorilor.

