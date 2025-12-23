„Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul «atacurilor lor brutale» încât sunt nevoiți să se deplaseze călare. Dar nici acest lucru nu îi ajută – operatorii de drone ai Batalionului 5 Asalt din Brigada 92 Asalt Separată «neutralizează» inamicul imediat ce văd o țintă”, se arată într-o postare publicată luni.

Aventurându-se într-un câmp deschis și monitorizat de drone, călăreții au fost uciși în timpul asaltului în direcția orașului Pokrovsk, în regiunea Donețk.

„Ne atacă pozițiile cu cavaleria. E o nebunie! Am crezut că e o glumă și încă o rundă de experimente cu AI (inteligența artificială – n.r), dar nu – într-un grup închis de piloți, se discută și se confirmă deja astfel de fapte. Mi-e milă de cai”, a reacționat soldatul și activistul civic Mikola Voroșnov.

Relatări anterioare de pe câmpul de luptă din Ucraina arată că, din cauza lipsei de echipamente, invadatorii ruși folosesc ocazional măgari și chiar cămile pentru transport de muniții și provizii. De altfel, armata ucraineană a distribuit recent imagine cu o cămilă salvată pe câmpul de luptă din Donețk.

În timpul verii, comandantul unității „Storm” din Brigada a 9-a a Armatei 51 a Rusiei, care operează în Donețk, a început instruirea echipelor de asalt călare.

Deputatul Viktor Sobolev, membru al Comisiei de apărare din Duma de Stat, a apărat această practică „Dacă sunt folosite anumite metode, precum măgari, cai și așa mai departe, pentru a livra muniție și alte provizii pe linia frontului, acest lucru este normal”, a declarat deputatul rus.