“Fiul meu luptă pentru viaţa lui”, a declarat Julia Jackson, mama victimei, în cadrul unei conferinţe de presă.

“Dacă Jacob ar şti ce se întâmplă, violenţa şi distrugerea, ar fi foarte nemulţumit. Avem nevoie să ne vindecăm”, a adăugat ea în timp ce fiul ei se afla din nou în sala de operaţie.

Julia Jackson, mother of Jacob Blake: “I am really asking and encouraging everyone in Wisconsin and abroad to take a moment and examine your heart … do Jacob justice on this level and examine your heart. We need healing.” pic.twitter.com/UsreixTwtS