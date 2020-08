Potrivit sursei citate, bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost internat în stare gravă duminică seară, după ce polițiștii l-au împușcat de mai multe ori, a informat presa locală.

Mai mulți oameni s-au adunat la fața locului și au aruncat cu cărămizi și cocktailuri Molotov înspre poliție, potrivit rapoartelor din social media.

Victima se numește Jacob Blake, scrie Reuters. ”Suntem împotriva utilizării excesive a forței și a escaladării imediate atunci când ne ocupăm de Black Wisconsinites”, a scris pe Twitter guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers.

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu