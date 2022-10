În primă fază, femeia a susținut că ar fi aflat că fata sa de 15 ani a fost agresată de soțul ei și de frații săi cu o zi înainte de ancheta polițiștilor, însă pe parcurs și-a schimbat declarația și a recunoscut că îi era teamă de soțul ei, care era violent.

„Fata mi-o spus, dar mi-o spus foarte târziu. Am vrut să vorbesc cu ea… Mamă, spune-mi și mie ce s-o întâmplat, dar ea de acolo mi-a zis că nu am treabă eu”, a povestit femeia imediat după declanșarea anchetei.

Mama copilei a mai spus că a și fugit de câteva ori de acasă din cauza soțului violent.

„Mereu mă bătea și mă fugărea… Eu ce puteam să fac?! Am fost și la poliție și i-a dat interdicție, să nu mă mai bată… Și ce-o făcut?! Iacă ce-o făcut!”, a adăugat aceasta.

Pentru că nu a făcut nimic pentru stopa abuzurile comise asupra fetei sale este acum acuzată de comiterea infracțiunilor de complicitate la agresiune sexuală în formă continuată, complicitate la infracțiunea de viol în formă continuată şi trei infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului.

Având în vedere gravitatea faptelor, anchetatorii au solicitat și luarea unei măsuri preventive.

„Astfel, în cursul zilei de luni, 3 octombrie a.c., Nicoleta T. a fost prezentată în fața magistraților de drepturi și libertăți de la Judecătoria Botoșani și arestată preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de complicitate”, au transmis procurorii.

Recomandări Rușii fugiți de mobilizare au găsit refugiu în țările pe care altădată le priveau cu superioritate: „E un vaccin împotriva imperialismului”

Totul a a ieșit la iveală pe 11 iunie a.c., când, în baza unor informații primite de la asistenții sociali, polițiștii din cadrul Secției Rurale nr. 1 Botoșani au descins la domiciliul familiei din Unțeni și l-au reținut pe tatăl fetei, în vârstă de 41 de ani, dar și pe cei trei frați ai victimei de 17, 19 şi 20 de ani, sub acuzațiile de agresiune sexuală şi viol în formă continuată.

„Din cercetări, a reieșit faptul că în perioada 2019-2021, tatăl ar fi atins-o în mod frecvent, în zonele intime, pe fiica sa minoră, împotriva voinţei acesteia. Totodată, în aceeași perioadă, cei trei frați, prin constrângere şi violenţă, ar fi întreţinut în mod frecvent raporturi sexuale cu minora”, au transmis atunci reprezentanții IPJ Botoșani.

Prezentați în fața instanței de judecată, cei patru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, măsura fiind prelungită până luna acesta, când tatăl și cei trei frați au fost trimiși în judecată.

