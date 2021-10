Chiar la miezul nopții, Snoop Dogg a postat în mediul online o imagine alături de Beverly Tate. Fiul își îmbrățișa mama, amândoi având zâmbetul pe buze. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj: „Mama, îți mulțumesc că m-ai făcut”, a scris rapperul în vârstă de 50 de ani.

Artistul i-a dedicat și următoarea postare pe Instagram, acolo unde are peste 60 de milioane de urmăritori, tot mamei lui. El a împărtășit cu fanii lui o imagine cu Beverly Tate zâmbind în timp ce ținea în mână un buchet de flori şi purta o pălărie roșie și o rochie de aceeași nuanță. „Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat un înger pe post de mamă”, a transmis Snoop Dogg de această dată. Rapperul a notat alături abrevierea TWMA, adică Till We Meet Again, care înseamnă până ne vom întâlni din nou.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Tatăl lui Snoop, Vernell Vardado, în vârstă de 71 de ani, a confirmat moartea lui Beverly Tate pe Instagram și a cerut ca oamenii să se roage pentru familia sa.

„Mama lui Snoop s-a stins din viață astăzi. Îi rog pe toți fanii noștri să se roage pentru noi, avem nevoie de asta acum mai mult ca niciodată. Mulțumesc”, a fost mesajul transmis de acesta. Se știe că Snoop Dogg nu a crescut alături de tatăl lui, Vernell Vardado și-a părăsit partenera și fiul la doar trei luni de la nașterea lui.

În luna mai a acestui an, Snoop Dogg le-a cerut fanilor și adepților săi de pe rețelele de socializare să se roage pentru mama lui, după ce aceasta a prezentat o serie de probleme medicale. Nu se știe nici acum despre ce e vorba, rapperul nu a făcut declarații pe această temă.

Citeşte şi:

Viața unei tinere din Brașov care a depășit-o pe Instagram pe vedeta americană Kylie Jenner. „Nu fac performanță la aproape nimic. Stau pe social media 12/24”

Ce se va întâmpla cu Victor Slav, după ce Ilinca Vandici a revenit la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Voi ține cont de mai multe aspecte”

Anamaria Prodan, decizie radicală după ce a anunțat divorțul de soț. „A fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii și să mergem mai departe”

PARTENERI - GSP.RO Legături bolnăvicioase » Ce propunere i-a putut face Anamaria Prodan lui Reghecampf: „Da, accept în continuare”

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiţă, anunţul care aduce o mare schimbare în România! Vestea uriașă din ultimele ore

Observatornews.ro Un fost chirurg a mărturisit că și-a ucis soția și a aruncat-o din avion, deasupra Atlanticului, după decenii în care și-a menținut nevinovăția, în SUA

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2021. Scorpionii au parte de susținere și de încurajări, dar realitatea este diferită de ceea ce aud

Știrileprotv.ro Testare Covid-19 la fiecare scară de bloc. Propunere de ULTIMĂ ORĂ

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele