Dat în folosință în 1934, Spitalului Național Antonio Cardarelli de Înaltă Specializare din Campobasso este cel mai mare spital din Campania și din întregul Sud, precum și un centru național de excelență pentru îngrijirea arsurilor grave.

Găzduiește Departamentul de Primire a Urgențelor (DEA), Centrul de Control al Intoxicațiilor, Centrul de Transplant Hepatic și Centrul de Terapie Hiperbarică.

Potrivit paginii oficiale, spitalul a dobândit un rol de importanță națională, pe baza recunoașterilor funcționale acordate prin Decretul Prim-ministrului din 1993 și prin Decretul din 1994, emis de Regiunea Campania.

În Campobasso, tragedia unei familii a șocat comunitatea. Antonella Di Ielsi și Sara Di Vita, mamă și fiică, au fost de două ori la urgențe la Spitalul Cardarelli, dar au fost externate de fiecare dată.

Procuratura din Campobasso a deschis un dosar pentru omucidere din culpă. Autopsiile celor două victime au fost dispuse pentru a elucida cauza deceselor.

Poliția, coordonată de Marco Graziano, investighează cazul, efectuând verificări la spital și audiind martori.

Medicii de la spitalul Cardarelli au diagnosticat inițial intoxicația alimentară, dar femeile nu au fost oprite în spital și au fost trimise acasă, de două ori.

„Evoluția clinică a fost extrem de rară, ducând rapid la deces, în ciuda suportului intensiv oferit”, a declarat, pentru agenția ANSA Vincenzo Cuzzone, șeful secției de Reanimare.

Potrivit acestuia, simptomele au apărut după un prânz, dar informațiile sunt fragmentare, așa cum au fost furnizate de victime.

Cuzzone a explicat că simptomele au inclus insuficiență hepatică urmată de o insuficiență multiorganică.

„Cealaltă fiică nu a manifestat simptome similare. Se pare că nu a participat la masa respectivă, dar este greu de stabilit exact la ce masă se referă episodul”, a menționat doctorul.

„Fata de 15 ani a ajuns la urgențe cu simptome generale, precum greață, vărsături și dureri abdominale”, a continuat Cuzzone. După evoluția rapidă a stării sale, mama a fost adusă la spital, prezentând aceleași simptome: „Am încercat să acționăm preventiv, dar nu a fost suficient”.

Gianni De Vita, soț și tată, este internat cu simptome similare. Medicii monitorizează cu atenție situația acestuia.

Antonella și Sara, fiica ei cea mare, au murit.

„Tatăl este stabil acum, dar dacă starea se agravează, va fi transferat la un centru de referință, cum ar fi Spallanzani din Roma sau un spital din Napoli”, a precizat Cuzzone. În aceeași zi, Gianni și cealaltă fiică au fost transferați la Roma pentru monitorizare.

Poliția din Campobasso a efectuat percheziții în locuința familiei, la Pietracatella, confiscând alimentele prezente. Se încearcă identificarea sursei intoxicației, dat fiind că familia a luat masa cu alți membri care nu au prezentat probleme. Suspiciunea este că un preparat din pește la masa de Crăciun ar fi putut fi cauza.

Dosarul penal este deschis momentan împotriva unor persoane necunoscute.