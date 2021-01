„Am vești minunate! Colaborez cu Teddy Bear în Vermont pentru a produce mănușile lui Bernie pentru toată lumea”, a anunțat Jennifer Ellis, pe contul său de Twitter

I have amazing news! I'm partnering with Vermont Teddy Bear to make Bernie's Mittens for EVERYONE!! AND a portion of the proceeds will go to Make A Wish Vermont! I knew there had to be a way to get them to you- and I found it!! #BernieSanders https://t.co/U8P6DhqL1Y — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 30, 2021

Ea a reamintit faptul că o parte dintre mănuși vor fi produse în scopuri caritabile.

„Știam că există o modalitate de a le procura pentru voi – și am găsit-o!”, a anunțat profesoara, care a devenit brusc celebră după ce fotografia cu Bernie Sanders purtând mănușile la ceremonie de inaugurare a președintelui Joe Biden a făcut înconjurul lumii.

Profesoara în vârstă de 42 de ani a dus până acum „o viață liniștită” în micul ei oraș din Essex Junction, Vermont.

Admiratoare a senatorului socialist, ecologist convins, i-a trimis o pereche de mănuși din lână reciclată, căptușită cu material vătuit obținut din sticle de plastic reciclate, după înfrângerea acestuia în fața lui Hillary Clinton în alegerile primare ale democraților pentru alegerile prezidențiale din 2016, pentru a-l consola. Aceasta știa, prin intermediul unor cunoștințe comune, că lui Bernie Sanders că îi plăceau mănușile.

Apoi, anul trecut, când Bernie și-a încercat din nou șansa în cursa prezidențială, a aflat că el a împrumutat mănușile cuiva care avea mâinile înghețate. „Am fost atât de emoționată încât i-am trimis alte 10 perechi”, a declarat ea pentru AFP.

Acest lucru îi adusese deja puțină celebritate, dar incomparabilă cu aceea de după 20 ianuarie: telefonul îi sună încontinuu, iar cutia poștală a explodat.

Și multe „meme”-uri, imagini create de utilizatorii de internet, care îl arată pe senatorul socialist din Vermont în geacă și cu mănușile tricotate au fost lansate.

De menționat și că o artistă din Texas a croșetat o păpușă Bernie Sanders, după imaginea senatorului american la ceremonia de învestire a lui Joe Biden, iar aceasta s-a vândut pe eBay cu 20.300 de dolari.

