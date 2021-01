Mănușile purtate de senatorul Bernie Sanders la învestirea lui Biden, la mare căutare în SUA. Profesoara care le-a confecționat, asaltată de oferte

Potrivit sursei citate, femeia a fost asaltată de mii de cereri din partea persoanelor care doresc să achiziționeze o pereche. Profesoara a transmis însă că nu mai are de vânzare.

„Mulțumesc pentru interesul față de mănușile lui Bernie! A fost cu adevărat o zi uimitoare și istorică! Sunt flatată deoarece Bernie le-a purtat la inaugurare. Din păcate, nu mai am mănuși de vânzare. Există o mulțime de mari meșteșugari pe ETSY care le fac”, a scris profesoara Jen Ellis pe Twitter.

Ea locuiește în Essex Junction, Vermont, unde senatorul Sanders era primar în anii 1980, notează The Guardian.

Mănușile care au declanșat sute de meme-uri pe internet au fost făcute din pulovere refolosite și căptușite cu lână din sticle de plastic reciclate de Jen Ellis.

I made Bernies mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

Profesoara, care predă la clasa a II-a, a explicat că cererea a fost uriașă. „Sunt profesor și mamă și sunt destul de ocupată. Nu există nicio modalitate posibilă de a face 6.000 de perechi de mănuși și, de fiecare dată când intru în e-mailul meu, alte câteva sute de persoane îmi solicită același lucru”, a declarat femeia într-un interviu pentru Jewish Insider.

„Urăsc să dezamăgesc oamenii, dar mănușile lui Bernie Sanders sunt unice și uneori, în această lume, pur și simplu nu poți obține tot ce vrei”, a mai spus Jen.

Mănușile purtate de senatorul Bernie Sanders la învestirea lui Biden, la mare căutare în SUA FOTO: Hepta / Europa Press/Contacto via ZUMA Press)

Cât despre faptul că senatorul le-a purtat la învestirea lui Joe Biden, aceasta a afirmat: „Trebuie să-i placă cu adevărat dacă alege să le poarte.”

Tonights guest @BernieSanders reacts to the memes about his instantly iconic inauguration look. pic.twitter.com/BrpYJN9V1u — Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) January 22, 2021

Ținuta lui Sanders a devenit rapid meme pe internet. El a fost Photoshopat în fotografii istorice, panouri de benzi desenate, în timp ce stătea cu brațele încrucișate, purtând acea pereche celebră de mănuși.

Imaginea i-a inspirat pe comercianți, care o imprimă pe tricouri sau căni, pe care le vând și cu 25 de dolari. Unii vânzători de pe ETSY promovează deja mănuși „inspirate de Bernie”.

I am once again asking for some coffee. #berniesmittens pic.twitter.com/CDVFbnx0oo — Heather Hill (@Tvini) January 21, 2021

Bernie Sanders a vorbit despre meme-urile care au circulat zilele acestea pe internet într-o emisiune televizată, „Late Night With Seth Meyers”.

„Eu stăteam acolo încercând să mă încălzesc, să fiu atent la ce se întâmplă la ceremonie”, a spus Sanders.

Nu este prima dată când mănușile lui Sanders sunt în centrul atenției. Anul trecut, senatorul le-a purtat la Marșul Femeilor din Portsmouth, New Hampshire. Unii le-au numit „mănuși de cuptor”.





