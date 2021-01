Senatorul american Bernie Sanders își folosește meme-ul de la învestirea lui Biden în scopuri caritabile

Potrivit sursei citate, senatorul a decis să-și folosească meme-ul pentru a strânge bani pe care să-i folosească în scopuri caritabile. Astfel, Bernie Sanders a pus în vânzare pe site-ul său hanorace imprimate cu imaginea epică de la învestirea lui Joe Biden.

Un hanorac costă 45 de dolari, iar toate încasările vor fi donate către asociația de servicii sociale „Meals on Wheels” din Vermont.

Bernie Sanders și-a explicat alegerea vestimentară de la inaugurarea lui Joe Biden, în timpul unei apariții la NBC „Late Night with Seth Meyers”.

„Stăteam acolo, încercând să mă încălzesc, încercând să fiu atent la ceea ce se întâmpla”, a spus Sanders.

Tonights guest @BernieSanders reacts to the memes about his instantly iconic inauguration look. pic.twitter.com/BrpYJN9V1u