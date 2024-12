Marcel Ciolacu a recunoscut pe TikTok că a zburat cu avionul privat. Videoclipurile prim-ministrului au milioane de vizualizări

„Am/N-am” cu Marcel Ciolacu

Videoclipul postat recent pe TikTok a fost vizualizat de aproape un milion de ori și a strâns peste 86.000 de reacții.

Prima întrebare adresată premierului este dacă a zburat sau nu cu un avion privat, iar răspunsul este inițial blurat, urmând să fie dezvăluit la finalul clipului.

Pe parcurs, Marcel Ciolacu oferă răspunsuri la întrebări precum „Am/N-am plâns la un meci de fotbal?” sau „Am/N-am băgat România în Schengen?”.

Înainte de alegerile prezidențiale, G4Media a dezvăluit că Marcel Ciolacu, alături de liderii PSD Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol, au zburat în mai 2022 cu un jet privat închiriat de compania Nordis de la Țiriac Air.

Zborul, confirmat printr-un document de zbor, a avut loc pe ruta Nisa – București, după ce liderii PSD și copiii acestora au asistat la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco.

Inițial, Marcel Ciolacu a negat că ar fi zburat alături de Laura Vicol. Într-o declarație ulterioară, premierul a afirmat că a călătorit la Nisa împreună cu fiul său folosind o cursă de linie.

Ulterior, primul ministru a declarat: „Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viaţa mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva.

Recomandări Elevul care a încercat să-și ucidă profesoara invocă „voci și îndemnuri interioare”. Procurorii cer o pedeapsă orientată spre maximum

Un alt zbor efectuat cu un avion privat închiriat de Nordis a fost identificat pe ruta București – Madrid, cu o escală la Timișoara pentru a prelua unul dintre liderii PSD.

Ciolacu a declarat într-un interviu că nu există dovezi care să ateste că zborurile au fost plătite din bani publici și a susținut că i se cere demisia „pentru o cheltuială efectuată din fonduri private”.

Milioane de views pe TikTok

De câteva săptămâni asistăm la o amplă campanie desfășurată de echipa lui Marcel Ciolacu pe TikTok. Ultimele videoclipuri postate de premier au strâns milioane de vizualizări.

Și videoclipul cu „jocul adevărului” face parte din această strategie de comunicare, prin care Marcel Ciolacu încearcă să atragă tinerii.

„Am/N-am luat bacul”, a comentat cineva. „Am” a răspuns Marcel Ciolacu.

Recent, un videoclip al prim-ministrului a strâns peste 5 milioane de vizualizări. Este vorba despre „GRWM (n.r. – Get Ready With Me) să mergem la Guvern”.

Recomandări Doi generali ruși au fost asasinați în același timp la Moscova. Unul dintre ei e Igor Kirilov, șeful trupelor de apărare împotriva radiațiilor, chimice și biologice

Aici, Marcel Ciolacu urmează trendul popular și ne arată cum se pregătește de o zi de lucru. Filmulețul de două minute a strâns peste 334.000 de reacții, 5,1 milioane de views și mai mult de 11.000 de comentarii.

„Sunteți singurul politician care își face campanie după alegeri”, i-a comentat un utilizator de pe TikTok.

„Ce preț pentru o promovare la piesa?”, i-a scris Bogdan de la Ploiești.

„Vreau și skincare routine”, a scris cântăreața Adda.

Un alt videoclip a adunat peste două milioane de vizualizări. „Azi ești tânăr, mâine dai refresh să vezi ce am mai pus pe TikTok”, a transmis Marcel Ciolacu.

În total, președintele PSD are peste 182.000 de urmăritori și mai mult de 3,8 milioane de like-uri pe TikTok.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News