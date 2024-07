„Locul domnului Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca și primar, în continuare, la sectorul 5. Cred că uităm din această ecuație de bucureșteni, de cetățeni. Bucureștenii decid. S-a dus vremea când politica se decidea într-un birou și pe urmă, după câțiva ani, apăreau imaginile. S-au dus acele vremuri”, a afirmat Marcel Ciolacu la o conferință de presă susținută alături de Gabriela Firea, președinte PSD București, de Daniel Băluță, primarul sectorului 4, și de George Tuță, candidat PSD-PNL la Primăria Sector 1, la Patinoarul Berceni Arena.

Șeful Executivului a susținut că „eu nu îndemn pe nimeni” să facă ceva, cu referire la varianta ca Piedone se retragă din cursa la PMB, și că „fiecare dintre noi decidem ce avem de făcut”.

Președintele PSD a adăugat că toată lumea are loc în această construcție. „De aceea suntem reprezentanți și de la PSD, și de la PNL. Sunt ferm convins că și domnul Piedone are loc în această construcție. Trebuie să vedem împreună ce este mai bine pentru București, trebuie să depășim orgoliile personale. Nu am îndemnat pe nimeni nici să se retragă, nici să… Am prezentat o opțiune. Decizia e a fiecăruia dintre noi”, a spus Ciolacu.

Propunerea lui Marcel Ciolacu a venit în contextul în care fiul lui Cristian Popescu Piedone, deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone, a anunţat deja luni, 22 aprilie, că şi-a depus candidatura la Primăria Sectorului 5, condusă acum de tatăl său.

O zi mai târziu, șeful Executivului a făcut un apel public la Cristian Popescu Piedone, transmițându-i că „în viaţă trebuie să ne aşezăm la masă, să nu avem orgolii”, sugerând că actualul candidat la Primăria Capitalei ar trebui să renunțe și să se alăture echipei social-democrate, fără să ofere alte detalii.

